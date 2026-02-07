Capturan a 'La Patrona', esposa de líder criminal; la acusan de masacre ocurrida en Yucatán

Mérida, Yucatán.- Una mujer llamada Gabriela Alejandra 'N' fue arrestada y internada en el centro de readaptación social para mujeres en la ciudad de Mérida. Conocida bajo el alias de 'La Patrona', esta mujer fue ubicada y detenida por agentes de Yucatán en colaboración con sus homólogos de Quintana Roo. Su perfil indica que poseía un rol de gran peso dentro de una estructura delictiva enfocada en el comercio de drogas. Las autoridades vinculan su presencia en el estado con un hecho violento ocurrido a principios de este año en la zona costera.

Un juez de control analizó los datos expuestos por los fiscales y decidió que el arresto se realizó bajo los parámetros legales. Durante la audiencia, se detallaron los cargos que pesan sobre la detenida. Estos incluyen agresiones directas contra integrantes de la fuerza pública, intentos de soborno a la autoridad, posesión de armas de fuego y objetos cuyo uso está prohibido por la ley. Asimismo, enfrenta acusaciones por generar daños en bienes del estado y por participar en actividades de narcomenudeo. Por todo esto, se determinó que debe estar en prisión mientras el juicio continúa su curso.

La investigación apunta a que 'La Patrona' tuvo un papel directo en la logística de una agresión ocurrida el cinco de enero de 2026. Los hechos se dieron dentro de un predio rural en Dzilam de González. Los agentes indican que la mujer se trasladó desde el estado vecino de Quintana Roo con el objetivo de dotar de armas de fuego a quienes realizaron el crimen. Se presume que ella es esposa y mantiene una relación de trabajo con Valerio 'N', alias 'El Monkey', sujeto que encabeza una banda con base en Chetumal.

En aquel suceso de enero, tres hombres perdieron la vida. Las identidades de los fallecidos son Juan Carlos V. G., de 22 años; Ariel R. K., de apenas 15 años; y Luis K. T., de 30 años. Este último fue llevado al centro de atención médica Agustín O'Horán, donde murió poco después. Un cuarto individuo, de nombre Emanuel, sobrevivió pero sufrió heridas de consideración. Los informes indican que estas personas se habían mudado de Chetumal a Dzilam de González unos meses antes del ataque.

MUJER VINCULADA A PROCESO Y EN PRISIÓN PREVENTIVA POR DIVERSOS DELITOS



Un Juez de Control dictó ayer auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva contra Gabriela Alejandra “N”, de 29 años de edad.



La mujer, originaria del estado de Quintana Roo, es señalada como… pic.twitter.com/2QfmQ3xhVs — SSP Yucatán (@sspyuc) February 6, 2026

Su cambio de domicilio se debió a que formaban parte de una facción contraria, lo que situó el hecho en una pugna por el control de la zona. Con el aseguramiento de Gabriela Alejandra 'N', ya son ocho los sujetos que enfrentan la justicia por este mismo caso. El grupo de detenidos está integrado por Martina 'N', Verónica Rubí 'N', Luis Antonio 'N', Alfredo 'N', Carlos Alberto 'N', Keny Elías 'N' y Jaime Enrique 'N'. Todos ellos permanecen en prisión mientras se desahogan las etapas del proceso penal.

La defensa de 'La Patrona' buscó frenar el encarcelamiento solicitando una medida distinta, pero el juzgador denegó la petición al considerar que no se reunían los elementos de la normativa penal vigente. El resultado de la sesión jurídica fue la imposición de la medida de encierro preventivo. Se dio un tiempo de noventa días para que se aporten más datos al expediente antes de que se dicte una sentencia definitiva.

