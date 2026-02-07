Encuentran campamento usado para el huachicol en Sinaloa; decomisan vehículos y armamento

Escuinapa, Sinaloa.- La Secretaría de Marina (Semar) informó este fin de semana sobre una serie de hallazgos y decomisos realizados en distintos puntos del estado de Sinaloa durante el pasado día jueves. Estas acciones forman parte de los recorridos de vigilancia que el personal naval realiza para mantener el orden en la región, logrando la localización de refugios temporales, armamento y sustancias prohibidas en tres municipios diferentes.

En un primer punto de vigilancia ubicado en la comunidad de La Escondida, del municipio de Escuinapa, los elementos navales ubicaron un campamento que presuntamente era utilizado por grupos de la delincuencia organizada. En el sitio se hallaron dos recipientes de gran capacidad para almacenamiento, los cuales estaban vacíos en ese momento. También se encontraron mangueras que presentaban rastros y olor a combustible.

Esto sugiere un uso para actividades relacionadas con el manejo ilegal de hidrocarburos. Debido a la naturaleza del hallazgo, el personal procedió a la inhabilitación del refugio y de los objetos ahí encontrados, dando aviso a las autoridades correspondientes para que inicien los trámites legales necesarios. Por otro lado, en el poblado de Los Tanques, en el municipio de Elota, los efectivos detectaron la presencia de un hombre sospechoso.

Al notar la cercanía de las unidades, el suejto decidió alejarse con rapidez del lugar. Durante su huida, el individuo dejó en el sitio un vehículo de motor, así como dos armas de fuego de calibre largo, un cargador y veinticinco proyectiles útiles. Todo el material fue asegurado por los agentes para su puesta a disposición. Un tercer evento tuvo lugar en la zona de Campo El Diez, de Culiacán, donde los militares observaron a dos hombres armados.

Los mismo lograron escapar al verse sorprendidos por el despliegue de seguridad. En el sitio de los hechos, los sujetos dejaron abandonada una motocicleta, dos armas largas, cuatro cargadores y 31 cartuchos. Además del armamento, se localizaron envoltorios pequeños que contenían hierba seca con las características de la marihuana y otras dosis con una sustancia granulada similar a la metanfetamina o crystal.

Ante estos eventos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expuso que el municipio de Escuinapa ya se encuentra integrado en un esquema de seguridad reforzado que también abarca las zonas de Concordia y Rosario. El mandatario señaló que existe un despliegue de mil 190 integrantes de las fuerzas armadas, reforzado por tres equipos de inteligencia y un grupo de fuerzas especiales de doscientos setenta elementos.

Rocha Moya explicó que la vigilancia es constante tanto por tierra como por aire, con un enfoque particular en comunidades como El Camarón y Tecualilla. El objetivo de estas acciones es atender las zonas donde se han presentado retos importantes en materia de seguridad pública y asegurar la tranquilidad de los habitantes del sur de la entidad.

Fuente: Tribuna de Yaqui