Michoacán: Mina terrestre hiere a tres soldados en operativo de vigilancia contra el crimen organizado

Apatzingán, Michoacán.- La tarde del pasado viernes 6 de febrero de 2026 movilizó rápidamente a las autoridades un impactante estallido de un artefacto explosivo mientras personal del Ejército realizaba un recorrido de vigilancia en el municipio de Apatzingán, Michoacán. De acuerdo con información extraoficial, esta situación, que provocó un gran susto, dejó como saldo tres militares lesionados.

Al parecer, lo ocurrido fue que la unidad en la que viajaban los elementos activó de manera inesperada una mina sembrada en un camino de terracería de la comunidad de Las Bateas. Afortunadamente, el blindaje del vehículo amortiguó el impacto, por lo que los heridos no sufrieron laceraciones graves; hasta el momento de la elaboración de esta nota, se reportan estables en el hospital de la 43a. Zona Militar.

Entre los respondientes estuvieron personal especializado que se apoyó en maquinaria para localizar los demás artefactos que se presume forman parte de estrategias del crimen organizado, ya que con esto buscan impedir que las autoridades realicen su trabajo. Es necesario destacar que en otras ocasiones ya se han registrado casos semejantes, donde lamentablemente incluso han perdido la vida civiles.

La violencia sigue en Michoacán

Precisamente, no yendo tan lejos, la mañana del pasado 4 de febrero de 2026 se dio a conocer una fuerte explosión cerca de la comunidad de El Zacate, específicamente en la zona conocida como Los Comales, ubicada en Doctor Coss, Nuevo León, que dejó como saldo a una persona herida que en ese instante se encontraba transportando pacas de paja, sin imaginar que su día cambiaría radicalmente.

En aquel entonces, el Fiscal General del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que se investigaba la detonación de una mina terrestre. Asimismo, comenzó a circular en redes sociales la fotografía de una camioneta pick-up negra, completamente destruida en la parte frontal, que algunos medios locales aseguraban pertenecía a la persona lesionada, quien tuvo que ser hospitalizada.

