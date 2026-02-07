Mujer es asesinada por un hombre encapuchado en la recámara de una vivienda en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La madrugada de este sábado 7 de febrero de 2026 se reportó el asesinato a balazos de una mujer cuando se encontraba en su dormitorio ubicado en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que la víctima fue ejecutada por un sujeto encapuchado que irrumpió en el domicilio y, a pesar de que intentó buscar refugio en una habitación, fue alcanzada por los proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la fallecida se encontraba conviviendo con otras personas en el exterior de una vivienda situada sobre la avenida Puerto Canaos, casi esquina con bulevar del Lago. Una vez dentro de la propiedad, el gatillero desconocido accionó su arma corta y disparó en al menos diez ocasiones a través de la puerta, privando de la vida a la fémina, quien fue identificada como Jatziri Johana 'R.', de 24 años de edad y de oficio cocinera.

Testigos de los hechos reportaron el crimen a las autoridades mediante una llamada a la línea de emergencia cuando eran aproximadamente la 01:00 horas de la madrugada de este sábado, siendo personal del Ejército Mexicano quienes arribaron el sitio y confirmaron el asesinato de la femenina", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Tras confirmar que la fémina ya no contaba con signos vitales, los militares procedieron a delimitar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Minutos más tarde, personal de la Dirección General de Investigación Pericial, junto a agentes de la Policía de Investigación del grupo de feminicidio, ingresaron a la escena del crimen para realizar los trabajos de campo y recolectar los indicios balísticos, así como de las primeras indagatorias.

Una vez culminadas las diligencias correspondientes, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia como se establece en la ley. Cabe mencionar que, durante la tarde del viernes 6 de febrero, otra mujer de 24 años, identificada como Dulce Rosalina 'N.', fue privada de la vida a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo de un Volkswagen Jetta en el sector Santa Fe.

Fuente: Tribuna del Yaqui