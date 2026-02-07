Trabajadores alertan por CUERPO FLOTANDO en canal de riego; hombre fue asesinado a balazos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Este sábado 7 de febrero de 2026, a muy temprana hora, las diferentes corporaciones policiacas locales, estatales y federales localizaron un cuerpo sin vida en estado de descomposición, flotando en un canal de riego. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron cerca de un campo agrícola, en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Por lo pronto, debido a lo reciente del caso, se sabe únicamente que el occiso, de identidad desconocida, era de complexión regular y tez morena clara; además, como dato adicional, se informó que únicamente portaba ropa interior. En lo que respecta a cómo se percataron de la presencia del cadáver, fue gracias a trabajadores agrícolas, quienes se comunicaron al servicio de emergencias 911 tras darse cuenta de que un individuo flotaba en el agua.

Una vez que arribaron al sitio, los elementos confirmaron que el hoy occiso ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato acordonaron el área y se esperó la llegada de personal de la Dirección General de Investigación Pericial para que iniciaran los trabajos de campo, así como policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

El hombre ya no contaba con signos vitales

Ahora únicamente resta esperar a que el Servicio Médico Forense traslade los restos al Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia que por ley se establece. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema, ya que hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan sospechosos ni personas detenidas por este brutal crimen en la entidad.

#Seguridad | Michoacán: Mina terrestre hiere a tres soldados en operativo de vigilancia contra el crimen organizado uD83DuDEA8https://t.co/mqxq0hLZbW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 7, 2026

En otro asunto, pero ocurrido durante la madrugada de este mismo día, en un dormitorio ubicado en el fraccionamiento Los Ángeles, fue asesinada una mujer que ya fue identificada como Jatziri Johana, de 24 años. Datos preliminares indican que un grupo de individuos ingerían bebidas alcohólicas afuera de una vivienda ubicada sobre la avenida Puerto Canal, entre la calle San Aarón y el bulevar del Lago, cuando de manera repentina arribaron sujetos armados que, sin pensarlo dos veces, ingresaron al dormitorio de la joven y le dispararon en al menos 10 ocasiones, privándola de la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui