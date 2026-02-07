Tragedia en Oaxaca: Explosión de almacén de pirotecnia deja tres muertos y un lesionado

San Jerónimo Sosola, Oaxaca.- En la región de los Valles de Oaxaca, dentro de los límites de San Jerónimo Sosola, se registró una explosión que terminó con la vida de tres pobladores. El suceso tuvo lugar durante la tarde de este sábado 7 de febrero en la localidad de San Mateo Sosola. El origen del accidente se localizó en una vivienda que era utilizada para el resguardo de pirotecnia y otros materiales fabricados con pólvora.

El inmueble donde se originó el fuego pertenecía al señor Emilio Mayoral. Las llamas no se quedaron dentro de la construcción, sino que se extendieron hacia el pastizal que se encuentra en los alrededores de la casa. El incendio de la maleza aumentó el peligro de la situación durante los primeros minutos, mientras los vecinos intentaban ayudar a quienes estaban dentro del sitio antes de que llegaran los grupos de auxilio.

A raíz de este hecho, se confirmó que las personas que perdieron la vida son Emilio Mayoral Rivera, María Rivera Hernández y Angélica Rivera Chávez. Además de los decesos, se reportó un individuo con lesiones de consideración. Este sobreviviente recibió atención médica inicial y fue llevado al centro de salud de Asunción Nochixtlán. Ahí, personal capacitado en urgencias médicas se hizo cargo de su estado para intentar estabilizarlo.

#ULTIMAHORA | Tres personas fallecidas y una más lesionada, es el saldo preliminar de la explosión de una cohetería en San Mateo Sosola. El @GobOax informa que una vez enterado del percance, de inmediato brindaron la atención respectiva a través de corporaciones de seguridad y… pic.twitter.com/sWg0lzH7Cg — CuartaPlana (@CuartaPlana) February 7, 2026

El gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, emitió un mensaje sobre la situación que atraviesa la comunidad. El mandatario señaló: "He dado órdenes para que los organismos del estado brinden el apoyo necesario a las personas afectadas y pusimos en funcionamiento la red de salud en la zona. Hasta este momento el reporte es de tres personas fallecidas y una con heridas, quien ya recibe los cuidados médicos correspondientes".

Los Servicios de Salud de Oaxaca mencionaron que el traslado del herido se realizó de forma veloz para que pudiera ser evaluado por los doctores en Nochixtlán. Por otro lado, integrantes de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca arribaron al pueblo de San Mateo Sosola. Estos agentes comenzaron con las labores necesarias para levantar los cuerpos y realizar las pruebas que la ley exige en estos casos.

uD83DuDD34Tras explosión por pirotecnia en San Mateo Sosola, el gobernador Salomón Jara informó que ya se activó la red hospitalaria y se instruyó apoyo inmediato a las víctimas: tres personas fallecidas y una más lesionada trasladada para atención médica. Autoridades mantienen operativo… pic.twitter.com/3hv25fyCJ3 — Azucena Uresti (@azucenau) February 7, 2026

El área donde ocurrió el siniestro se encuentra bajo el resguardo de las fuerzas de seguridad locales. Los peritos de la Fiscalía están trabajando para encontrar las causas que generaron el estallido. Una parte del trabajo de campo consiste en revisar si la vivienda contaba con los permisos en regla para el manejo y cuidado de la pólvora. Esta inspección será profunda para conocer la realidad del lugar y determinar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui