Abaten a 3 presuntos delincuentes tras enfrentamiento armado en Los Ramones, Nuevo León

Los Ramones, Nuevo León.- Durante el transcurso de este domingo 8 de febrero de 2025, tres presuntos criminales fueron abatidos durante un enfrentamiento registrado entre elementos de Fuerza Civil y sujetos armados en el municipio de Los Ramones, Nuevo León. Los hechos se registraron cuando los uniformados realizaban labores de seguimiento derivadas de líneas de inteligencia, por lo que se activó el Operativo Muralla en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los agentes repelieron una agresión armada, lo que generó una intensa movilización. Además de los tres supuestos delincuentes abatidos, las fuerzas estatales lograron el aseguramiento de un vehículo tipo pick up, tres armas largas, diversos cargadores y cartuchos, así como equipo táctico. El área quedó asegurada para llevar a cabo las diligencias y las investigaciones correspondientes.

Fuentes policiales indicaron que ningún elemento policiaco resultó lesionado y que se desplegó un operativo por aire para reforzar la vigilancia en los alrededores. El perímetro quedó asegurado con más elementos de Fuerza Civil, además de que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron al lugar, en donde ayudaron con las labores de forzamiento del área.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León llevó a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Una vez que culminaron las pesquisas, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicará la necropsia de ley y quedarán a la espera de ser reconocidos oficialmente.

Cabe mencionar que apenas en diciembre de 2025, otro enfrentamiento armado dejó como saldo a cinco delincuentes sin vida y la liberación de una persona que había sido privada de la libertad, también en el municipio de Los Ramones, Nuevo León. Los hechos se registraron a la altura del Ejido El Carrizo, donde elementos estatales realizaban un patrullaje de vigilancia y detectaron la presencia de personas sospechosas, momento en el que se registró el intercambio de balas.

