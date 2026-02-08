Atacan a balazos a mujer durante riña en un taller al sur de Culiacán; agresor sería su familiar

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 8 de febrero de 2026, una mujer de aproximadamente 79 años de edad resultó lesionada tras ser víctima de una agresión armada en la colonia CNOP, ubicada en el sector sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El reporte refiere que la víctima presuntamente fue interceptada y atacada por un sujeto armado, quien se encuentra plenamente identificado, por lo que tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital cercano.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 13:05 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió un reporte sobre una persona lesionada lesionada por proyectil de arma de fuego en dicha demarcación, más específicamente en un domicilio que ha sido habilitado como taller y que se sitúa sobre la avenida 15 de Septiembre, entre la calle Presidente Manuel de la Peña y bulevar De las Minas.

De manera extraoficial las autoridades informaron que la lesionada responde al nombre de Alejandra 'N' de 79 años de edad, pero no se dieron a conocer detalles de las lesiones que presentó, ya que al llegar al sitio los cuerpos de seguridad, la fémina ya había sido trasladada a recibir atención médica a bordo de un vehículo particular de color tinto por sus familiares", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDE94uD83DuDEA8 Una mujer adulta fue atacada a balazos este domingo por uno de sus familiares en la colonia CNOP de #Culiacán pic.twitter.com/WSyTQjw7Ge — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) February 8, 2026

Como primeros respondientes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al llamado y se movilizaron a la ubicación, la cual se encuentra a unos metros del tianguis de Los Huizaches. A su llegada, los uniformados observaron dos casquillos para arma de fuego corta de los que no se dio a conocer el calibre, aunque la fémina ya había sido llevada a un nosocomio, es por ello que el perímetro quedó delimitado con cinta amarilla.

Versiones extraoficiales señalan que en el lugar de los hechos se registró una confrontación entre el hijo de la víctima y un sujeto que se encuentra plenamente identificado, pero cuyo paradero hasta el momento se desconoce. El masculino sacó un arma de fuego de entre sus ropas y les disparó a ambos, dejando lesionada a Alejandra 'N', para posteriormente darse a la fuga. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui