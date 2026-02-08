Ataque de abejas en Sinaloa deja 5 lesionados, incluida una coordinadora de Protección Civil

Escuinapa, Sinaloa.- El sábado 7 de febrero de 2026 se reportó un ataque de abejas en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, el cual dejó como saldo a cinco personas lesionadas, entre las que se encuentra la coordinadora de Protección Civil, Evelia López Hernández. El hecho ocurrió en el puerto de Teacapán y generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencias. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar de la localidad para recibir atención médica especializada.

Según información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la emergencia fue notificada por los habitantes de dicho poblado, quienes reportaron la presencia de un enjambre en las inmediaciones de la Capitanía de Puerto. En primera instancia, los habitantes indicaron que dos civiles habían sufrido las picaduras de los insectos, por lo que personal de Protección Civil se movilizaron de inmediato para atender la situación y evitar mayores riesgos en la zona.

No obstante, al momento de realizar las maniobras correspondientes para resguardar y controlar a las abejas, el enjambre se volvió agresivo y atacó a tres rescatistas, incluida la coordinadora de Protección Civil. Los socorristas afectados fueron atendidos rápidamente por sus compañeros y por personal que contaba con el equipo de protección adecuado para este tipo de emergencias. Las cinco personas lesionadas, incluidos los rescatistas, fueron llevados a un nosocomio de la cabecera municipal.

Ataque de abejas deja cinco lesionados, tres de ellos son elementos de Protección Civil en Teacapán. Durante la atención de una emergencia, entre los heridos se encuentra la coordinadora de PC de Escuinapa, Evelia López Hernández https://t.co/DyPZ8uTKlx @linea_directa #RescatePC pic.twitter.com/GbcENhBeQY — Protección Civil Magazín (@P_Civil_Magazin) February 8, 2026

Las autoridades informaron que todos los afectados se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación. Este incidente se suma a una serie de eventos recientes relacionados con ataques de abejas en el sur de Sinaloa, ya que en los últimos tres días se han reportado casos similares con personas lesionadas en el municipio de San Ignacio, Sinaloa", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la población a no intentar manipular enjambres y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo. Asimismo, la institución indicó que, al momento de lidiar con un enjambre de abejas, se necesita guardar la calma y no realizar movimientos bruscos que puedan alterar a los insectos, pues podrían adoptar una actitud defensiva y atacar a las personas que se encuentran cerca.

Fuente: Tribuna del Yaqui