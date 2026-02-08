Confirman el deceso e identidad de uno de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó que uno de los cuerpos encontrados en una fosa clandestina ubicada en el poblado El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa, pertenece a José Ángel 'N.', uno de los mineros que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 23 de enero de 2026. La identidad del fallecido fue corroborada a través de estudios periciales genéticos practicados por el organismo autónomo.

Desde el viernes 6 de febrero de 2026, la dependencia estatal informó que uno de los cadáveres coincidía con las descripción física y datos particulares de uno de los mineros desaparecidos, pero fue hasta este fin de semana cuando se confirmó dicha versión. De acuerdo con el portal de noticias Los Noticieristas, familiares y personas cercanas confirmaron la identidad del joven minero con mensajes de despedida que divulgaron en redes sociales.

Hoy nos despertamos con una noticia muy triste, no te encontraron como todos hubiéramos querido, pero ya descansas en paz. Hasta siempre, Yuyor, que mi Dios te reciba en paz en el cielo", se puede leer en una publicación que compartió un familiar suyo.

Medios zacatecanos informaron que José Ángel 'N.' era originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, aunque desde hace aproximadamente 14 años residía en la ciudad de Zacatecas. En la capital del estado, el hombre cursó la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Regional y, desde hace alrededor de 11 meses, se había mudado a Concordia luego de recibir una oferta laboral para trabajar en la mina que se encuentra en la localidad.

Cabe recordar que el pasado 5 de febrero, fuerzas federales realizaban trabajos de búsqueda para dar con el paradero de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, cuando, en una parcela perteneciente a la sindicatura de El Verde, localizaron una fosa clandestina. Desde ese momento, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) mantuvieron bajo resguardo la zona, impidiendo el acceso a integrantes de la prensa local y colectivos de búsqueda.

Fuente: Tribuna del Yaqui