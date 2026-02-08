Era taxista: Balacera durante la madrugada de este domingo en Santa Catarina deja un muerto

Santa Catarina, Nuevo León.- La madrugada de este domingo 8 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en el municipio de Santa Catarina, luego de que se reportara un ataque armado contra los ocupantes de un taxi, cuyo vehículo terminó volcado sobre una vialidad. Este hecho violento dejó un muerto y un herido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades neolonesas, los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este domingo 8 de febrero de 2026, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia López Mateos. En ese punto, automovilistas alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras observar un taxi Nissan Versa volcado sobre la cinta asfáltica.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo. Foto: Telediario

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina y de otras corporaciones de seguridad detectaron que el vehículo presentaba múltiples impactos producidos por arma de fuego, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja y rescatistas acudieron al lugar para brindar atención a los dos tripulantes del automóvil de alquiler.

Tras la valoración médica, se confirmó que el conductor del taxi ya no contaba con signos vitales. En tanto, su acompañante resultó gravemente herido; los dos presentaban lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego, apuntaron los socorristas. El sobreviviente fue trasladado de manera urgente a un hospital de la zona, donde quedó bajo atención médica especializada. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de las víctimas.

La zona donde fue localizado el taxi quedó acordonada para permitir las labores de personal de Servicios Periciales y agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos, así como la documentación del lugar para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el objetivo del ataque era el taxista, su acompañante o ambos, ni se ha precisado el móvil de la agresión. Tampoco se ha informado de manera oficial si las dos víctimas se conocían previamente. El caso quedó en manos de la FGJ-NL, la cual continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui