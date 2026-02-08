FOTOS: Colapsa andamio en plaza de la Benito Juárez CDMX; un trabajador fue hospitalizado GRAVE

Ciudad de México.- La noche de este sábado 7 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en un centro comercial de la alcaldía Benito Juárez, luego de que se reportara el colapso de un andamio. Este siniestro dejó dos personas lesionadas, quienes son trabajadores del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este sábado 7 de febrero de 2026, alrededor de las 22:22 horas, tiempo local, al interior de la Plaza Sama Center, ubicada en la colonia Vértiz Narvarte. En ese sitio, un trabajador se encontraba retirando adornos navideños colocados en zonas altas del inmueble. Durante estas labores, el andamio desde el cual realizaba los trabajos presentó una falla y se desplomó desde una considerable altura.

Los hechos ocurrieron este sábado, en la Benito Juárez. Foto: Twitter

El trabajador cayó primero sobre un techo de vidrio, el cual se rompió por el impacto, provocando que posteriormente se precipitara hacia las escaleras eléctricas localizadas en la entrada principal de la plaza. A consecuencia del colapso, fragmentos de cristal salieron proyectados, alcanzando a una segunda persona que se encontraba en el lugar.

El empleado lesionado, de aproximadamente 50 años de edad, presentó heridas de mayor gravedad, por lo que fue atendido de inmediato por paramédicos y trasladado de emergencia al Hospital de Venados para su valoración médica. En tanto, la otra persona afectada, de alrededor de 30 años, sufrió cortaduras provocadas por los vidrios, pero fue atendida en el sitio sin requerir traslado a un hospital.

Además de las lesiones, el desplome del andamio ocasionó daños materiales en varios locales comerciales y en cristales de la plaza, según información preliminar recabada en el lugar. La zona fue acordonada para permitir las labores de atención y evitar riesgos adicionales para clientes y trabajadores.

uD83DuDEA8#DEULTIMAHORA Cae un andamio dentro de la Plaza Sama Center en el Eje Central Lázaro Cárdenas 911 colonia Vertiz Narvarte @BJAlcaldia , hay una persona lesionada y varios daños en locales y cristales.

Protección Civil de la alcaldía cerrará la Plaza . pic.twitter.com/cE04PULGmE — REDA (@ricardovitela) February 8, 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como autoridades de la alcaldía Benito Juárez, acudieron al sitio para asegurar el área, retirar la estructura colapsada y recabar datos como parte de las investigaciones.

De manera preliminar, se señaló que el incidente pudo deberse a una falla en el andamio; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa del desplome, por lo que las indagatorias continúan para deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui