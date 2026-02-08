Ingresó a la fuerza a mercado para robar y amenazó con cuchillo a velador en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango.- La madrugada de este domingo 8 de febrero de 2026 se reportó un nuevo intento de robo en un negocio de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, lo que dejó como resultado la detención de un hombre identificado como Gustavo 'N.', de 42 años de edad. El sujeto es señalado de irrumpir al mercado José Ramón Valdez y robar productos de uno de los establecimientos, por lo que fue remitido a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, el velador del lugar sorprendió al masculino en el interior del mercado y logró retenerlo hasta la posterior llegada de los elementos policiacos. Se informó que, con la ayuda de una sierra manual y un martillo, el presunto ladrón ingresó a un local denominado como dulces Don Enrique. Una vez dentro, el individuo tomó varios productos y los guardó en una mochila.

También trascendió que, al notar la presencia del velador, el ahora detenido amenazó al trabajador con un cuchillo. Finalmente, elementos preventivos efectuaron la detención luego de ser alertados a través de los números de emergencias del 9-1-1. Luego de su aseguramiento, Gustavo 'N.' fue traslado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, para responder por sus acciones.

Detienen a sujeto que ingresó a robar al mercado de Gómez Palacio.

El masculino disposición del Agente Investigador del Ministerio Público, por el delito de robo y los que resulten. En tanto, la parte afectada deberá acudir ante la instancia en mención para interponer la denuncia correspondiente sobre los hechos y se logre la judicialización del individuo.

En otro acontecimiento similar registrado en la ciudad de Gómez Palacio, un hombre de 43 años de edad, identificado como Alejandro 'N.', de 43 años de edad, fue detenido luego de intentar sustraer dos barras de queso en un centro comercial que se ubica en la colonia Campestre. El caso se suscitó el miércoles 21 de enero de 2026, alrededor de las 20:15 horas, cuando se recibió la alerta sobre un robo en la sucursal Alsuper que se localiza en el cruce del bulevar Miguel Alemán y la calle Versalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui