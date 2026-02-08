Intento de ROBO desata furia en Tlaxcala: Turba intenta LINCHAR a dos hombres y QUEMA una moto

Nativitas, Tlaxcala.- Entre la noche del sábado 7 de febrero de 2026 y la madrugada de este domingo 8 de febrero de 2026 se recibió un macabro reporte al servicio de emergencias 911, en el que se alertó que una turba furiosa tenía retenidos contra su voluntad a dos hombres, quienes eran acusados de ser los presuntos responsables de un intento de robo en los locales de una farmacia y un consultorio médico.

De acuerdo con información de Milenio, los hechos ocurrieron en la comunidad de Santiago Michac, ubicada en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. En ese punto, los habitantes lograron capturarlos y, al parecer, consideraron que lo mejor era hacer justicia por su propia mano, pues los golpes no se hicieron esperar contra los supuestos rateros. Por fortuna, las autoridades no tardaron en arribar al lugar.

Una vez que los policías estuvieron presentes, junto con las unidades correspondientes, buscaron la manera de abrirse paso entre la multitud para rescatar a los hombres, quienes finalmente quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), instancia en la que, en caso de que se presenten denuncias formales en su contra, podrían ser procesados. Es importante recordar que, si se es víctima de algún delito, se debe reportar a las autoridades correspondientes.

Las imágenes circulan en redes

Los presuntos delincuentes se encuentran en buen estado de salud y, según el medio antes citado, son originarios de Moyotzingo y Huejotzingo, Puebla. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema; por ahora, solo queda esperar a que alguna fuente oficial se pronuncie. Cabe señalar que los atracos están a la orden del día, no solo en esta entidad, sino también a lo largo de la República Mexicana.

Enojados quemaron una unidad

Los pobladores no querían que los uniformados trasladaran a los jóvenes ante el Ministerio Público y, mientras eran subidos al vehículo oficial, gritaban furiosos para que los bajaran. Al no ser atendidas sus exigencias, en un arranque de enojo le prendieron fuego a una motocicleta que era propiedad de los implicados. No es la primera vez que ocurre un hecho similar, ya que este tipo de acciones se han convertido en una práctica frecuente.

