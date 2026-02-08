Iván Alexander, trabajador de motel, es hallado muerto junto a una habitación en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche del pasado sábado 7 de febrero de 2026, alrededor de las 22:30 horas, fue asesinado a balazos al interior de un motel Iván Alexander 'N', de 23 años. De acuerdo con medios locales, su cadáver quedó muy cerca de una de las múltiples habitaciones ubicadas sobre la carretera México 15. Este hecho se suma a los tantos delitos que imperan en el norte de la República Mexicana.

Es importante resaltar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el móvil del asesinato; sin embargo, se espera que más adelante la Fiscalía del Estado de Sinaloa logre esclarecer los hechos. Cabe señalar que no es el único caso que las autoridades mantienen bajo investigación, ya que precisamente ayer un sujeto fue localizado sin vida en una pequeña vivienda de lámina y cartón, en las faldas del cerro de La Memoria, por el bulevar Macario Gaxiola, en la ciudad de Los Mochis.

Ahora bien, sobre el caso principal del occiso, solo se tiene conocimiento de que vestía una playera de color negro, pantalón de mezclilla y botas tácticas color beige. En el sitio se congregaron diversas corporaciones policiacas, entre ellas peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

La violencia sigue en Culiacán

En cuanto al individuo que perdió la vida en Los Mochis, fue identificado como Juan 'N', de 60 años, originario de la sindicatura de San Miguel Zapotitlán y que presuntamente vivía en situación de calle. Una de las hipótesis más fuertes sobre su fallecimiento es que habría caído desde cierta altura, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza que terminó por causarle la muerte. Se hace un llamado a la población a no exponerse a situaciones de riesgo y, en caso de presenciar un hecho similar, comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911.

En otro hecho distinto, durante la tarde fueron localizadas dos osamentas en una fosa clandestina por integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, en las inmediaciones del poblado de La Cofradía de La Loma, en el municipio de Navolato. Cabe señalar que en las labores también participó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa. Hasta el momento, los restos no han sido identificados, ya que serán sometidos a pruebas de genética forense.

Fuente: Tribuna del Yaqui