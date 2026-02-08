Niño de 13 años es trasladado a hospital tras recibir un balazo: Activan Código Rojo en León

León, Guanajuato.- Pareciera ser que en México ni los menores de edad están exentos de la violencia. La tarde de este sábado 7 de febrero de 2026, un niño de solo 13 años de edad resultó herido por proyectil de arma de fuego, luego de un hecho violento ocurrido en la colonia Los Olivos, en el municipio de León, estado de Guanajuato. Lo anterior generó una intensa movilización de Servicios de Emergencia y personal de Seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el menor, cuya identidad no fue revelada a medios de comunicación, llegó por sus propios medios hasta una farmacia particular con consultorio, ubicada en intersección de las calles Sofía Álvarez y Santa Catalina. Ahí ingresó para solicitar ayuda tras resultar lesionado. El adolescente presentaba al menos una herida de bala, por lo que el personal del establecimiento activó de inmediato los protocolos de emergencia y dio aviso a las autoridades a través del 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este sábado en León. Foto: Twitter

De inmediato se activó el Código Rojo. Al sitio acudieron paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos de León, quienes brindaron atención prehospitalaria al menor. Tras ser estabilizado, este fue trasladado de urgencia a un nosocomio para una valoración médica más detallada, donde quedó bajo observación. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido información sobre su estado de salud, ni se ha precisado la gravedad de la lesión provocada por el arma de fuego.

En tanto, eementos de la Policía Municipal de León y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arribaron al lugar y acordonaron el frente del consultorio, con el objetivo de resguardar posibles indicios relacionados con el ataque. Las autoridades no han confirmado el sitio exacto donde ocurrió la agresión, ni si se trató de un ataque directo, ya que el menor únicamente logró desplazarse hasta ese punto para pedir auxilio.

Fiscalía de Guanajuato investiga el ataque contra el menor

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes para recabar información, esclarecer la agresión y dar con los responsables del ataque armado en agravio del adolescente. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y el caso continúa bajo investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui