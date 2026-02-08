Sinaloa y su enero violento: Estos fueron los cinco sucesos que más impactaron a la entidad

Culiacán, Sinaloa.- Conforme a la tendencia de los últimos meses, Sinaloa vivió un enero de 2026 marcado por una violencia extrema, con múltiples hechos que recrudecieron el ambiente de inseguridad en la región y pusieron bajo escrutinio público la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del estado, bajo la coordinación con fuerzas federales. Fuentes como El Debate indican que el mes cerró con 137 homicidios dolosos, de los cuales el 73.7 por ciento se registraron en Culiacán.

Atacan a balazos a diputados de MC

Uno de los sucesos que sacudió a la sociedad sinaloense fue el atentado a balazos que sufrieron Sergio Torres y Elizabeth Montoya, ambos diputados locales por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el cual ocurrió en la capital sinaloense. El pasado 28 de febrero de 2026, los legisladores salieron del Congreso del Estado y se dirigían a las oficinas del partido; sin embargo, fueron atacados a balazos sobre la avenida Niños Héroes.

uD83DuDD34Integrantes de Movimiento Ciudadano sufren ataque armado en Culiacán.

Sergio Torres Félix, líder del partido en Sinaloa y a la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda salían del Congreso estatal cuando ocurrió el hecho; resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Desaparición de mineros

Otro impactante acontecimiento fue la desaparición de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver en el municipio de Concordia. Medios de comunicación señalan que los afectados, algunos de ellos originarios del estado de Sonora, estaban en un campamento laboral cuando fueron privados de la libertad por un comando armado. Este hecho desplegó un operativo de búsqueda con participación de las fuerzas federales y estatales.

Van 10 días y aún no hay rastro de los 10 trabajadores que desaparecieron en un proyecto minero en la #Concordia, en #Sinaloa. Según sus familias, los trabajadores ya habían expresado preocupación por los grupos criminales que operan en la zona.

Asesinan a joven originario de Ciudad Obregón

El 13 de enero de 2026, Fernando Alan Valladares Arce fue asesinado luego de quedar en medio de un enfrentamiento armado, lo que fue atribuido a una confusión durante una persecución protagonizada por las fuerzas armadas. El joven era originario de Ciudad Obregón, Sonora, cuando fue privado de la vida al momento de transitar junto a su novia por calles de la colonia Tierra Blanca. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y estaba realizando su servicio social en el Tribunal de Justicia.

Familiares de Fernando Alan Valladares Arce, de 23 años, despidieron al joven en #Culiacán y exigieron esclarecer su muerte tras una balacera, en la que señalan posible responsabilidad del Ejército tras una presunta confusión.

Ejecutan a comisaria de Bachigualatito

En otro hecho ocurrido el 8 de enero de 2026 y que estremeció a la comunidad sinaloense, Mirna Karime Corrales Gutiérrez, la comisaria ejidal de Bachigualatito, ubicado al sur de la ciudad de Culiacán, fue privada de la vida a balazos en el interior de su domicilio ubicado en el mencionado poblado. Durante el violento ataque, Daniel 'N', identificado como hermano de la occisa, resultó lesionado por proyectil de arma de fuego.

uD83DuDEA8Mirna Karime Corrales Gutiérrez, comisaria del ejido #Bachigualatito, fue ejecutada a #balazos al interior de su domicilio este jueves. En el ataque, su hermano resultó #lesionado.

uD83DuDC49https://t.co/XpMKU9rkjq

Asesinan a director de Tránsito Municipal

El lunes 5 de enero de 2026, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito municipal, fue ejecutado a balazos en la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de Culiacán. El informe indicó que el mando policiaco fue interceptado por sicarios cuando se movilizaba a bordo de una camioneta Toyota Tacoma sobre la Adolfo López Mateos (avenida Principal), en el cruce con la calle Del Olmo y junto al canal de dicha sindicatura.

#ULTIMAHORA



¿Dónde están los 180 militares que envió el secretario García Harfuch (@OHarfuch ) el mes pasado.



El director de Tránsito de Culiacán fue atacado a balazos uD83DuDCA5uD83DuDD2BuD83DuDEA8



Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de la Policía de Tránsito Municipal de Culiacán,…

