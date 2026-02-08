A tempranas horas, camión de pasajeros colisiona contra tren en Pesquería, NL: Reportan 2 muertos

Pesquería, Nuevo León.- Un fatal accidente ferroviario ocurrido la mañana de este domingo 8 de febrero de 2026 movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno y personal de Servicios de Emergencia en el municipio de Pesquería, Nuevo León (NL): Un camión de transporte de personal fue impactado por un tren y terminó volcado a un costado de las vías. El siniestro dejó dos personas muertas.

De acuerdo con información confirmada por Protección Civil de Nuevo León, el reporte del accidente se recibió a las 07:41 horas, tiempo local, lo que movilizó de inmediato a unidades de emergencia hasta el cruce del camino Pesquería-Apodaca con la carretera Huinala–Pesquería; en ese punto se registró el choque entre la unidad de transporte y la máquina ferroviaria.

Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron el camión de transporte de personal volcado. A consecuencia del fuerte impacto, el conductor fue proyectado fuera del automotor, mientras que un pasajero quedó atrapado debajo de la unidad, sin que ninguno de los dos presentara signos vitales al momento de ser atendidos, según lo confirmado por los rescatistas. Las autoridades confirmaron que en el camión únicamente viajaban el chofer y un pasajero, quienes no han sido identificados oficialmente hasta el momento.

Elementos de Protección Civil del Estado de Nuevo León, así como otras corporaciones de auxilio, realizaron labores en el lugar para asegurar la zona, realizar la valoración de riesgos y coordinar las maniobras necesarias tras el accidente. Debido al derrame de aceite ocasionado por el impacto y la volcadura, las autoridades procedieron a suspender de manera temporal el servicio de energía eléctrica en el área como medida preventiva, con el fin de evitar riesgos adicionales.

Para las 09:00 de este domingo, se informó que la situación fue controlada y descartaron peligro para la población.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado las causas exactas del accidente, por lo que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) inició con la recopilación de información que será integrada a una nueva carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió la colisión, así como posibles responsabilidades.

