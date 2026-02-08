Tragedia en Durango: Accidente en moto deja a menor muerto y a otro gravemente lesionado

Gómez Palacio, Durango.- Durante la noche del sábado 7 de febrero de 2026 se registró un fatal accidente en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, que dejó como saldo a un menor de 14 años sin vida y a otro joven de 16 años gravemente lesionado. Los reportes preliminares indican que el hoy occiso era el conductor de una motocicleta y la otra víctima iba como acompañante cuando se desplazaban sobre la carretera a Jiménez.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre un accidente vial en el mencionado punto. El adolescente fallecido fue identificado como Daniel, de 14 años de edad, quien se encontraba acompañado por otro menor de 16 años. Trascendió que ninguno portaba casco de seguridad y presuntamente se movilizaban a exceso de velocidad.

Se estableció que los dos circulaban con dirección al periférico Ejército Mexicano al momento del percance vial. El incidente ocurrió a la altura del bulevar Cereso, hasta donde arribaron paramédicos y elementos de Tránsito Municipal. Previo al arribo de los cuerpos de auxilio y elementos policiacos, un grupo de personas intentó auxiliar a los afectados. A su llegada, el personal médico confirmó que uno de los jóvenes ya no contaba con signos vitales.

Con respecto al adolescente de 16 años, los paramédicos realizaron su traslado de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Personal de la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos a la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, tomaron conocimiento de lo sucedido para esclarecer los hechos y deslindar responsables en este lamentable caso que cobró una vida.

Por su parte, efectivos de Vialidad y de la Policía Estatal, así como personal de Servicios Periciales, se dedicaron a cumplir con las diligencias correspondientes. Los primeros dictámenes arrojaron que los adolescentes se impactaron contra una luminaria, lo que provocó que salieran proyectados contra el pavimento. Una vez culminadas las pesquisas en el área, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui