A 10 años del crimen: Dan 62 años de prisión a sujeto que mató a su propia pareja en Edomex

Ecatepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró acreditar la plena responsabilidad de Cristian Ulises Zamudio Pérez en el delito de feminicidio. Ante la presentación de elementos probatorios contundentes por parte de la representación social, la autoridad judicial determinó imponer una sentencia de condena de 62 años y 6 meses de prisión. De esta manera concluye el proceso legal iniciado por los hechos violentos registrados hace 10 años.

De acuerdo con las indagatorias realizadas por el personal de la Fiscalía estatal, los sucesos en cuestión ocurrieron el 1 de octubre de 2016, la víctima se encontraba junto con el ahora sentenciado al interior del domicilio que ambos habitaban, en la colonia Jardines de Morelos, del municipio Ecatepec. Según lo establecido en el expediente, en aquel momento Cristian Ulises agredió físicamente a la mujer, quien era su pareja sentimental, provocándole lesiones que terminaron con su vida.

Una vez consumado el crimen, el agresor realizó maniobras para trasladar el cuerpo de la víctima hacia otro sitio con la intención de ocultar lo sucedido. Posteriormente, el individuo abandonó la zona y se mantuvo prófugo de la acción de la justicia durante un tiempo. Ante el hallazgo del cuerpo y la denuncia correspondiente, el Ministerio Público dio inicio a las labores de recopilación de datos, con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del autor material.

Gracias a los trabajos de investigación, fue posible identificar plenamente a Zamudio Pérez como el causante de la muerte de la víctima. Con esta información sustentada, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por parte de un juez. Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron el mandamiento judicial, logrando la captura del sujeto, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región.

#Sentenciado.



Por el delito de feminicidio, la #FiscalíaEdoméx consiguió que un Juez dictara una sentencia de condena mayor a 62 años de prisión en contra de Cristian Ulises Zamudio Pérez, luego de presentar los datos de prueba necesarios para acreditar su participación en dicho… pic.twitter.com/wbmsaysaJj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 10, 2026

Durante la etapa de juicio, el Ministerio Público aportó todas las pruebas recabadas que demostraban la culpabilidad del acusado. La autoridad judicial, tras analizar los elementos presentados, dictó el fallo condenatorio por el ilícito de feminicidio. Además de la pena privativa de libertad superior a las seis décadas, el juez impuso las multas y sanciones correspondientes conforme a derecho, cerrando así el caso con una resolución firme en contra del agresor.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM