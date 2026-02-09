Arrojan explosivos a las instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa; hay dos heridos

Escuinapa, Sinaloa.- Este lunes 9 de febrero de 2026 se reportó un ataque con artefactos explosivos contra el gimnasio de la Secretaría de Seguridad Pública que se ubica en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. Los primeros informes indican que el violento hecho dejó al menos a dos personas heridas y generó una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas, así como de los servicios de emergencias para atender a las víctimas.

De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las personas afectadas están fuera de peligro y elementos de seguridad que conforman el Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo para dar con los posibles responsables. Testigos oculares señalaron a medios locales que los explosivos fueron arrojados desde el exterior de la sede de la corporación policiaca, lo que provocó una detonación y causó pánico entre las personas que estaban dentro del inmueble, así como entre vecinos del sector.

#SSPSinaloa informa que este 9 de febrero de 2026 ocurrió una agresión con un artefacto explosivo contra instalaciones municipales en Escuinapa, Sinaloa. El ataque dejó dos personas lesionadas, las cuales fueron atendidas de manera inmediata por los cuerpos de emergencia y están fuera de peligro. Actualmente, las fuerzas de seguridad que conforman el Grupo Interinstitucional realizan un operativo para localizar a los responsables", informó la SSPE a través de sus redes sociales.

Versiones extraoficiales indican que entre los lesionados se encuentra un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y un empleado del Ayuntamiento de Escuinapa, quien se desempeña como jardinero y presuntamente realizaba labores de mantenimiento al momento del ataque; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Las víctimas no presentarían heridas de consideración, ya que al parecer fueron producidas por esquirlas del explosivo.

Cabe recordar que apenas el pasado 2 de octubre de 2025, otro ataque similar se registró contra las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa. En aquel momento, las autoridades únicamente reportaron daños materiales en el inmueble y el presidente municipal, Víctor Díaz Simental, calificó los hechos como reprobables y reconoció el hecho como un desafío directo a la autoridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui