Cae 'El Chino', presunto extorsionador de 'La Unión Tepito' en CDMX; acababa de cobrar cuota

Ciudad de México.- Elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México efectuaron la aprehensión de Christian Alan R. L., alias de 'El Chino'. A este hombre, de 35 años de edad, se le relaciona con la estructura de La Unión Tepito, un grupo criminal que mantiene actividades ilícitas en el centro de la capital. La captura se produjo en la alcaldía Venustiano Carranza, territorio donde, según las indagatorias, el sujeto desempeñaba labores relacionadas con la extorsión a comerciantes y otros delitos contra la salud.

El aseguramiento fue resultado de las labores de vigilancia y patrullaje que los agentes del orden mantenían en dicha alcaldía con el objetivo de inhibir acciones delictivas. Durante dicho despliegue, un hombre de 41 años se aproximó a una unidad policial para pedir auxilio. El denunciante explicó que era propietario de un establecimiento en la colonia Zona Centro y que, instantes antes, había sido objeto de amenazas directas contra su integridad física y su patrimonio.

De acuerdo con el relato de la víctima, el ahora detenido llegó hasta su negocio a bordo de una motocicleta. Actuando con agresividad, le exigió el pago de una suma de dinero en efectivo a cambio de no causarle daño a él ni afectar las instalaciones de su comercio. Ante la presión ejercida, el comerciante entregó el efectivo solicitado. Acto seguido, el agresor se retiró del lugar acelerando su vehículo para intentar perderse entre las calles aledañas.

Con la información recabada, que abarcaba la descripción física del individuo, la ropa que vestía y las características de la moto, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda en el perímetro cercano. La reacción de los elementos permitió ubicar prontamente a una persona que cumplía con todas las señas referidas por el afectado. Al interceptarlo y practicarle una inspección corporal, los agentes encontraron entre sus pertenencias la cantidad de dinero que la víctima había entregado.

Los objetos que le fueron decomisados al ahora detenido

Además del efectivo, se procedió al aseguramiento de la motocicleta utilizada en el delito y un casco color negro con calcomanías en tono café. Fuentes cercanas al caso confirman que 'El Chino' es considerado un generador de violencia en la región. Su participación dentro de La Unión Tepito se centraba en recolectar los pagos exigidos a los vendedores de la zona, una práctica que ha provocado diversas quejas por parte de la ciudadanía.

