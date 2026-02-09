Capturan a objetivo criminal en Baja California; era buscado por la Interpol y Estados Unidos

Mexicali, Baja California.- Elementos de las fuerzas del orden en Baja California efectuaron el aseguramiento de un hombre identificado como Francisco 'N', quien es reclamado por la justicia de Estados Unidos debido a su presunta participación en actos de delincuencia organizada y manejo de recursos de procedencia ilícita. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado confirmó que esta acción se concretó el pasado 8 de febrero en el municipio de Mexicali.

Labores de rastreo permitieron ubicar al sospechoso, quien cuenta con una notificación de búsqueda emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El despliegue de los agentes adscritos a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) tuvo lugar en la colonia Exejido Coahuila. Los efectivos lograron interceptar al individuo mientras transitaba por las calles Benito Juárez, entre Catemaco y la avenida Constituyentes.

Según los datos proporcionados, Francisco 'N' era considerado un objetivo criminal de alto nivel debido a la gravedad de las acusaciones que existen en su contra y la vigencia de las órdenes de aprehensión emitidas en el extranjero. La dependencia estatal utilizó sus redes sociales para informar sobre el resultado de esta maniobra conjunta. En su mensaje público señalaron lo siguiente:

En un operativo de inteligencia, la #SSCBC en coordinación con #InterpolMéxico logró la captura de un objetivo de alto perfil requerido por autoridades de Estados Unidos", se lee.

Cabe destacar que hay una solicitud de extradición en contra de Francisco 'N' desde tiempo atrás, documento que faculta a las instancias correspondientes para procesar su entrega. Tras el aseguramiento, se pusieron en marcha los protocolos legales necesarios para resolver la situación jurídica del detenido y gestionar su traslado ante los tribunales estadounidenses que requieren su presencia.

