Choque múltiple deja a dos personas lesionadas y aparatosa volcadura al sur de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este lunes 9 de febrero de 2026 se reportó un accidente múltiple al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el que se vieron involucrados al menos tres vehículos y dos personas resultaron lesionadas. Como resultado del percance vial, una de las unidades implicadas quedó volcada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, por lo que se registró un cierre parcial de los carriles centrales y congestión en la circulación.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 9:30 horas, en las inmediaciones de un conocido centro comercial ubicado en la colonia Valle Oriente, justo en la salida hacia esta zona. Trascendió que uno de los conductores implicados recibió un cerrón, provocando que impactara a una camioneta, la cual salió proyectada hasta quedar volcada. Luego otro auto compacto habría colisionado con el primer vehículo.

Tras ser alertados sobre la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Monterrey arribaron al sitio para encargarse del peritaje correspondiente, retirando los vehículos implicados para restablecer el flujo vehicular lo más pronto posible. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como de Protección Civil estatal y municipal, auxiliaron al conductor de un automóvil Suzuki Swift y al de una camioneta Honda.

Los socorristas llevaron a cabo el traslado de las víctimas a los respectivos nosocomios para que reciban atención médica. Fuentes extraoficiales indican que el tripulante del vehículo volcado fue trasladado hacia una clínica del IMSS, específicamente al Hospital de Zona 21, para su valoración correspondiente. Por su parte, agentes de tránsito realizaron el informe pertinente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Durante los trabajos en el área, la circulación vehicular de San Pedro hacia el sur de Monterrey se complicó debido al cierre de dos de los tres carriles principales Se espera que las autoridades emitan un informe con los detalles del accidente y las posibles medidas para prevenir situaciones similares en el futuro. Hasta el momento, la identidad y datos generales de las personas lesionadas no han sido revelados por las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui