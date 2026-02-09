Claudia Sheinbaum confirma que detenidos dieron datos clave sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Ciudad de México. - Este lunes 9 de febrero de 2026, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, llevó a cabo su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, desde donde abordó algunos temas que tienen interesados a los mexicanos. En esta ocasión, se centró en los 10 mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Asimismo, Sheinbaum Pardo afirmó que los detenidos fueron quienes proporcionaron la información necesaria para dar con los cuerpos encontrados, además de solicitar al gobierno del estado que se mantuviera en constante comunicación con los seres queridos de las víctimas. La propia jefa del Poder Ejecutivo aclaró que el Gabinete de Seguridad ha estado atento a todos los avances desde que se reportó el hecho.

"Hay detenidos en este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo. Entonces, se está investigando todo y en contacto con la minera. Desde el principio pedí a la Secretaría de Gobernación que, junto con el gobierno del estado, estuviera en contacto con las familias", destacó. Cabe destacar que todavía falta localizar a siete mineros.

Mineros desaparecidos

Lo anterior se da a conocer luego de que, durante el fin de semana, se confirmara el hallazgo de tres de los trabajadores mineros reportados como desaparecidos, identificados como José Ángel Hernández, José Manuel Castañeda Hernández e Ignacio Aurelio Salazar Flores. Los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición, por lo que se requirieron pruebas forenses especializadas para su identificación y posterior entrega a sus familiares.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones en torno al caso continúan y se espera que pronto surja una nueva actualización, considerando que hay cuatro personas detenidas, de quienes se sospecha estuvieron involucradas en este lamentable crimen. Una de las autoridades que participó directamente fue la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Fuente: Tribuna del Yaqui