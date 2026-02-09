De los 10 mineros DESAPARECIDOS en Sinaloa, tres ya fueron IDENTIFICADOS tras hallazgo en Concordia

Culiacán, Sinaloa. - Este lunes 9 de febrero de 2026 se pronunció la Cámara Minera de México (Camimex) sobre el tema de la desaparición de los 10 mineros ocurrida el pasado 24 de enero de 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa. De acuerdo con un comunicado publicado a través de su perfil en X (antes Twitter), son tres los cuerpos que ya fueron identificados por las autoridades tras más de 15 días sin conocerse el paradero de estos trabajadores.

De hecho, durante el pasado fin de semana, el colectivo de buscadoras Sabueso Guerreras informó sobre el hallazgo de al menos siete cuerpos localizados en una fosa en Concordia, de los cuales tres ya fueron identificados como parte de los mineros desaparecidos. En lo que respecta a la organización encargada de representar los intereses del sector minero, expresaron su pésame a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas.

"El sector minero nacional expresa su más profundo pésame a las familias y seres queridos de nuestros compañeros Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, hallados sin vida e identificados hasta el momento por las autoridades", señala un fragmento del escrito. Por lo pronto, solo queda esperar a que la Fiscalía de Sinaloa se pronuncie de manera oficial al respecto.

Por su parte, la empresa canadiense para la que laboraban los mineros ya emitió su posicionamiento en relación con los trabajos de búsqueda; sin embargo, aseguraron que se mantienen atentos a lo que indiquen las autoridades mexicanas. "Vizsla informa hoy que varias familias han señalado que sus parientes, nuestros colegas, quienes fueron rescatados del proyecto de la compañía en Concordia, fueron encontrados sin vida", se lee en su comunicado.

Es necesario destacar que, según lo informado en el escrito, no han recibido hasta el momento alguna notificación oficial sobre la localización de los 10 mineros. En nuestro medio de comunicación le seguiremos dando seguimiento al asunto y, ante cualquier nuevo detalle, tendrás aquí en TRIBUNA todos los pormenores. Cabe señalar que las investigaciones continúan y todavía falta mucho por esclarecer.

