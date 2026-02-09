Disparos desde una AZOTEA desatan fuerte operativo tras ATAQUE a la Fiscalía de Jalisco en Tonalá

Tonalá, Jalisco. - La mañana de este lunes 9 de febrero de 2026 se vivió una auténtica escena de terror, luego de que elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco fueran atacados a balazos. De acuerdo con información de Milenio, un sujeto de identidad desconocida agredió a los agentes desde la azotea de una vivienda ubicada en los cruces de las calles Moctezuma y Galeana, muy cerca del centro histórico del municipio de Tonalá.

Esta situación provocó una intensa movilización policiaca en la que estuvieron involucrados elementos de la fiscalía estatal, así como corporaciones de seguridad estatales y municipales. La concentración de autoridades fue tan numerosa que incluso se tuvo que suspender el tránsito vehicular en el cruce de las avenidas Tonalá y Tonaltecas. Cabe destacar que dicha medida se tomó con el objetivo de localizar con mayor rapidez al responsable.

Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el paradero del individuo, ya que las fuentes oficiales no han revelado mayores detalles sobre el operativo. En lo que respecta a personas heridas o víctimas mortales, tampoco se ha confirmado si este hecho dejó algún saldo. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que pudiera surgir en las próximas horas.

En otro hecho distinto, entre la noche del pasado domingo 8 de febrero de 2026 y la madrugada de este lunes, se reportó el hallazgo de un hombre de aproximadamente 65 años sin vida sobre la banqueta, en el cruce de las calles Juan Manuel y Gregoria Dávila, en la colonia Santa Teresita de Guadalajara. Asimismo, el cuerpo presentaba varias puñaladas, por lo que las autoridades se encuentran a la espera de la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte.

La violencia no se detuvo ahí, ya que dos sujetos resultaron con lesiones provocadas por arma punzocortante durante una riña registrada en los cruces de la avenida Licenciado Salvador Orozco y la calle Chamel, en el municipio de Tlaquepaque. Todo parece indicar que las heridas fueron consecuencia directa del enfrentamiento. Uno de los lesionados, de 32 años, y otro de 27, con lesiones en una pierna y un brazo, respectivamente, están siendo atendidos en un nosocomio.

