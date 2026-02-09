Fatal accidente vehicular: Ebrio sujeto atropella a mujer y a recolector de basura en Puebla

Atlixco, Puebla.- La mañana del domingo 8 de febrero, un grave accidente de tránsito se suscitó en los límites de los municipios de Atlixco y San Juan Tianguismanalco, Puebla. En el fraccionamiento Casas Geo, dos personas murieron luego de ser atropelladas por una camioneta cuyo operador perdió el control de la unidad. Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan 'N', empleado del servicio de recolección de basura, y Guillermina 'N', residente del lugar.

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, los acontecimientos tuvieron lugar sobre el circuito Floresta, donde un camión recolector cumplía su ruta habitual de trabajo. En ese instante, la ciudadana se acercó al vehículo pesado con la intención de depositar sus bolsas de basura. Fue en ese momento cuando una camioneta Ford F-150 de color blanco apareció en la escena viajando a una velocidad considerablemente alta.

Según la descripción de los testigos presenciales, el conductor de la pick up, identificado posteriormente como Jesús 'N', no logró mantener la dirección del vehículo. La unidad invadió el carril ocupado por el camión de saneamiento y chocó directamente contra el camión, golpeando a las dos personas. La fuerza del impacto proyectó a la mujer hacia la calle, mientras que el trabajador quedó atrapado entre la camioneta y la parte trasera del camión recolector.

Quienes presenciaron el siniestro solicitaron apoyo a los números de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos y agentes de seguridad pública. El personal de salud revisó a los afectados, pero solamente pudo confirmar que ambos ya no contaban con signos vitales debido a la severidad de las lesiones sufridas durante el accidente. Por su parte, los habitantes de la colonia impidieron que el conductor de la Ford F-150 se diera a la fuga.

Retuvieron a Jesús 'N' hasta la llegada de los elementos policiales, a quienes fue entregado. Diversas declaraciones señalan que el detenido presentaba aliento alcohólico, dato que se integrará a las averiguaciones. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para procesar la escena y realizar el levantamiento de los cuerpos. Asimismo, se aseguraron los vehículos implicados para dar curso a las diligencias necesarias que permitirán esclarecer las responsabilidades legales en este caso de homicidio culposo.

Fuente: Tribuna del Yaqui