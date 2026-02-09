Hallan sin vida a Jesús Antonio, cuarto minero IDENTIFICADO de los 10 DESAPARECIDOS en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa. - A pesar de que la Fiscalía del Estado de Sinaloa todavía no se ha pronunciado sobre el número exacto de cuerpos localizados en la fosa clandestina descubierta en una finca de la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, a través de diversas fuentes oficiales del sector minero se continúan confirmando los hallazgos relacionados con los 10 mineros que desaparecieron el pasado mes de enero.

De hecho, hace unas horas el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua publicó una esquela en la que lamentaba el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez, un destacado ingeniero en Ecología. Según la misma institución, en vida, el originario de Chihuahua fue un joven altamente profesional, con un firme compromiso ambiental, además de que lo describieron como una persona con una excelente calidad humana.

No fueron los únicos que decidieron abordar el tema, ya que también dedicaron algunas palabras los miembros de la banda Argot Chihuahua, agrupación a la que pertenecía el trabajador. "Con el corazón roto despedimos a nuestro hermano, compañero de banda y de mil batallas, Antonio de la O, Tony. Gracias por la música, por los momentos, por la pasión y por todo lo que nos diste", dice el mensaje, al que adjuntaron una fotografía de Jesús portando un acordeón.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre Valdez; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance relacionado con el tema. Lo anterior, debido a que este lunes 9 de febrero de 2026 continúan las averiguaciones en el lugar donde presuntamente fueron localizados esta persona y otros tres compañeros, de los cuales ya te informamos previamente en TRIBUNA.

Los demás individuos fueron identificados como los ingenieros industriales José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos originarios del estado de Zacatecas, así como José Manuel Castañeda Hernández, también de la misma área profesional, pero proveniente del estado de Guerrero. En redes sociales ya circulan diversas imágenes y los internautas comenzaron a unirse a la pérdida, expresando mensajes de condolencias.

