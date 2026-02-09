Muere hombre tras ser atropellado cerca de un ejido en Ahome; responsable se dio a la fuga

Ahome, Sinaloa.- La mañana de este lunes ocurrió un accidente tipo atropellamiento sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del retorno en el ejido Las Calaveras, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa, donde un hombre fue arrollado por un vehículo conocido 'pega y huye'. La muerte de la víctima se registró cuando éste recibía atención médica especializada en un hospital de la ciudad de Los Mochis, cabecera del referido municipio.

De acuerdo con información de medios locales, el hoy occiso se disponía a cruzar por los carriles que corren de sur a norte en la citada rúa federal, cuando fue embestido por un vehículo, cuyas características por el momento se desconocen. Tras el percance, el sujeto, aún sin identificar, quedó tendido sobre la cinta asfáltica con severas lesiones en su cuerpo. Automovilistas que circulaban por la zona solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911.

Hasta el momento la identidad de la persona se desconoce, pero se dijo que tiene alrededor de 35 años y su cuerpo fue trasladado a una funeraria de guardia en espera de que se le realice la necropsia de ley y que sea identificado", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Luego de recibir la alerta, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se movilizaron inmediatamente a la ubicación, al igual que paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (Summa). Una vez en el lugar, el personal médico le brindó los primeros auxilios al lesionado; sin embargo, debido a las graves lesiones que presentaba, tuvo que ser llevado de urgencia a la clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A su ingreso, los especialistas valoraron al hombre afectado, señalando que presentaba traumatismo craneoencefálico severo y fracturas en ambas piernas. En el lugar de los hechos, efectivos de la Guardia Nacional, División Caminos, se encargaron de recabar indicios para integrarlos a una carpeta de investigación. Por su parte, personal de investigación, adscrito a la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte, acudió al hospital para recabar información.

Fuente: Tribuna del Yaqui