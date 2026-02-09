Reportan asesinato de sobrino de 'El Mayo' Zambada; lo hallaron dentro de auto en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche de ayer domingo 8 de febrero, elementos de seguridad localizaron un cuerpo al interior de un vehículo abandonado en una carretera de Culiacán, Sinaloa. Horas más tarde, fuentes cercanas al caso indicaron que la persona fallecida respondía al nombre de Sergio Cazares Zambada, de 32 años de edad. La víctima era hijo de Águeda Zambada García y, por consiguiente, sobrino de Ismael 'El Mayo' Zambada.

El hallazgo se realizó en el acotamiento de la autopista a Mazatlán, a una distancia aproximada de 15 kilómetros de la zona urbana, en las inmediaciones de la Escuela de Agronomía perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa. De acuerdo con los reportes, el cadáver presentaba múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego y yacía dentro de la cajuela de una camioneta marca Ford, modelo Bronco, de color gris.

Al momento de su localización, el hombre vestía pantalón y playera, ambas oscuras. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Culiacán esa misma noche. No obstante, el proceso de reconocimiento no ocurrió sino hasta el lunes 9 de febrero, momento en que los parientes de la víctima se presentaron ante la autoridad competente para confirmar la identidad y realizar los trámites correspondientes para la entrega de los restos.

Existen antecedentes de violencia en contra de Cazares Zambada. En el año 2012 fue objeto de una agresión armada al exterior del establecimiento conocido como 'Geisha', situado en la colonia Jorge Almada. En aquella ocasión, logró sobrevivir a los disparos recibidos. Este suceso ocurre en medio de una guerra interna entre grupos delictivos en la región, protagonizadas por las facciones denominadas La Mayiza y Los Chapitos.

Diversos reportes señalan esta división como una de las causas principales de la inseguridad reciente en la entidad. La familia Zambada ha registrado otras pérdidas en años anteriores. Uno de los casos recientes fue el de Eliseo Imperial Castro, conocido como 'El Cheyo Antrax', ultimado el 30 de mayo de 2024; sobre este hecho, circularon versiones acerca de presuntos desacuerdos internos por el manejo de recursos.

Asimismo, se tiene registro de la muerte de Geovany Parra Zambada, ocurrida el 28 de agosto de 2016. Otro suceso similar tuvo lugar el 11 de diciembre de 2015, cuando Vicente Zambada Reyes, hijo de Reynaldo 'El Rey' Zambada, perdió la vida junto a tres acompañantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui