Van cinco cuerpos de mineros identificados en Sinaloa; faltan otros cinco por confirmar

Concordia, Sinaloa.- Tras el hallazgo de restos humanos en la zona conocida como El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa, se confirmó este lunes la identidad de cinco personas. Las labores de reconocimiento realizadas en las instalaciones forenses de Mazatlán determinaron que los cuerpos corresponden a la mitad del grupo de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver Corp, quienes fueron secuestrados por sujetos armados el pasado 23 de enero.

Actualmente, las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicadas en el fraccionamiento Tellería, permanece bajo resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional. A pesar de las restricciones de acceso impuestas en el perímetro, los parientes de los mineros lograron ingresar para cumplir con los protocolos de identificación y gestionar la documentación necesaria.

El objetivo de estos trámites es obtener la entrega de los restos para su posterior traslado a sus estados de origen, donde se realizarán los servicios funerarios correspondientes. La información sobre las identidades fue difundida mediante canales de la industria y por los propios allegados. Entre las víctimas se encuentran José Ángel Hernández Vélez, de 38 años de edad, e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos provenientes de Zacatecas.

De igual manera, se confirmó el deceso de José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años; de José Castañeda Hernández, de 35 años, oriundo de Taxco, Guerrero; y del ingeniero Jesús Antonio de la O Valdez, de 36 años y originario de Chihuahua. Este último fue quien completó el grupo de los cinco identificados hasta el momento. Ante estos hechos, la compañía de capital canadiense emitió un comunicado en el que manifiesta su pesar por la notificación recibida de parte de las familias.

Que respuesta tiene el gobierno federal, el gobierno de Sinaloa, la @FGRMexico ante la exigencia de los familiares y de muchas personas en el país, para que aparezcan los trabajadores e ingenieros mineros en Sinaloa para que aparezcan vivos?

Parece que ninguna!! pic.twitter.com/NSEIfQPd0s — J. Jesús Ortega Martínez (@jesusortegam) February 7, 2026

La firma expresó su solidaridad ante la pérdida de vidas en su proyecto de Concordia y aseguró que su atención se centra en brindar soporte a los deudos en esta etapa. Asimismo, la empresa reiteró su interés en la localización de los otros cinco empleados cuyo paradero aún se desconoce, manteniendo la esperanza de recuperarlos. Por ahora, las autoridades continúan con las diligencias en la región para esclarecer el destino del resto del personal ausente desde hace semanas.

Nadie está hablando de esto y es URGENTE. El Ejército encontró en Concordia, Sinaloa un gigantesco complejo de fosas clandestinas, ¿Tienes un familiar desaparecido? Sus restos podrían estar ahí.



El Gobierno de @Claudiashein está tratando de ocultar el caso por todos los medios,… pic.twitter.com/4o53addo6Y — Emilio Vallejo Rangel-Larios (@EmilioVallejoRL) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui