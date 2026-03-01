Accidente en Línea 4 del Metro en Monterrey: Colapsa estructura y reportan 4 víctimas

Monterrey, Nuevo León.- La madrugada de este domingo 1 de marzo de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en el cruce de las avenidas Constitución y Gonzalitos, en la construcción de la Línea 4 del Metro de Monterrey, luego de que se reportara el colapso de una estructura. Este siniestro dejó cuatro víctimas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 1 de marzo de 2026, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, mientras se realizaban labores en una de las columnas del viaducto elevado que forma parte del proyecto de ampliación del sistema de transporte de cara a la Copa Mundial 2026.

Autoridades se movilizaron por el siniestro. Foto: Twitter

En ese momento, trabajadores efectuaban tareas relacionadas con el armado y siembra de varillas de acero, correspondientes al refuerzo estructural de una columna. Presuntamente, durante el proceso de colado de concreto, la estructura perdió estabilidad; la instalación metálica y los andamios que la sostenían se desplomaron, lo que provocó la caída de los obreros desde varios metros de altura.

Testigos y trabajadores dieron aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente, se movilizaron en la escena cuerpos de emergencia y personal de seguridad, quienes acordonaron la zona y evitar mayores riesgos. Los trabajadores fueron atendidos por ambulancias particulares, según datos de Telediario.

Aunque cuatro trabajadores resultaron lesionados, hasta el momento no se ha informado que las heridas pongan en riesgo la vida de alguno de ellos. Solo se detalló que dos de los afectados fueron trasladados a un hospital particular para su valoración médica. A la fecha de publicación de esta nota, su estado de salud no ha sido actualizado.

La zona del siniestro, en tanto, quedó acordonada, mientras trabajadores continúan con sus labores. Se prevé que el Gobierno de NL, encabezado por Samuel García, inicie una investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Al momento, no se han compartido más detalles ni un comunicado oficial.

?? Durante la madrugada, se desplomó una estructura del metro de la línea 4 que se encuentra sobre la avenida Constitución. #TelediarioMatutino de fin de semana ?? con @rubencarreon_ , @paamvillanueva y @ferrobles44 pic.twitter.com/Nqo28pnXYP — @telediariomty (@telediariomty) March 1, 2026

En el sitio quedaron visibles los daños en la estructura metálica, así como varillas dobladas y dispersas. Parte del material cayó hacia el lecho del río Santa Catarina.

Fuente: Tribuna del Yaqui