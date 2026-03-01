CJNG: A una semana de la caída de 'El Mencho' en Tapalpa, ¿cómo está Jalisco HOY?

Guadalajara, Jalisco.- Hace una semana, la violencia inundó Jalisco y gran parte de México. Eventos masivos se cancelaron y gente se resguardó en su vivienda luego de que, en un operativo federal ocurrido en el municipio de Tapalpa, fuera ultimado el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

En ese domingo 22 de febrero murieron más de 20 elementos de las fuerzas federales, además de que se registraron desapariciones, daños a negocios, bloqueos carreteros y cancelaciones de eventos internacionales como la Copa Mundial de Clavados 2026 en Guadalajara (que será reprogramada).

El pasado domingo se reportaron una serie de bloqueos en Jalisco. Foto: Internet

A siete días de esos hechos, este domingo 1 de marzo de 2026, surgen varias preguntas: ¿cómo está hoy Jalisco? ¿Hay bloqueos? ¿La normalidad regresó? Aquí en TRIBUNA te compartimos los reportes más recientes.

Así está Jalisco a una semana de la muerte de 'El Mencho'

El último reporte del sábado 28 de febrero confirma que las carreteras estatales del estado gobernado por Pablo Lemus operan sin bloqueos activos. La red de cuatro mil 500 kilómetros ya está totalmente reabierta, según detalló el secretario de Infraestructura de Jalisco, David Zamora. Recordó que, con los hechos violentos, se atendieron 63 cortes carreteros de distintos tamaños, además de bloqueos con vehículos incendiados y el intento de derribo de un puente.

Entre los puntos más afectados estuvieron la carretera Mascota–Las Palmas–Puerto Vallarta, donde se registraron casi cinco cortes y daños estructurales, así como Chiquilistlán, el acceso por Las Piedrotas en Tapalpa y la carretera 80. En el tramo hacia Puerto Vallarta se habilitó un paso provisional de 4.5 kilómetros mientras se coloca el asfalto definitivo.

Aunque la circulación está normalizada, apuntó el funcionario, continúan trabajos estructurales y vigilancia reforzada en zonas como Puerto Vallarta, El Grullo, Autlán de Navarro y Tapalpa. Cuadrillas permanecen en supervisión permanente.

A nivel nacional, el reporte operativo consolidado indicó 252 bloqueos en 20 entidades de la República Mexicana. Jalisco, estado donde ocurrió la muerte de 'El Mencho', fue el más afectado con 65 bloqueos. En otros 19 estados, entre ellos Michoacán, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Sinaloa, se reportaron bloqueos aislados que fueron atendidos sin incidentes mayores adicionales.

#Urgente uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDEA8



México bajo fuego.



Se reportan más de 21 narcobloqueos en Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Michoacán. Vehículos incendiados, carreteras cerradas y ciudadanos despojados de sus autos para utilizarlos en bloqueos criminales.



Todo esto tras la captura de presuntos… pic.twitter.com/awKkSQOsyR — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) February 22, 2026

Sonora, entidad con presencia del narco, sin daños tras la muerte de 'El Mencho'

En Sonora se registraron tres vehículos incendiados y daños en una tienda de conveniencia en San Luis Río Colorado (SLRC). Sin embargo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró posteriormente que estos hechos no estuvieron directamente relacionados con la muerte de 'El Mencho'.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que uno de los casos fue un conato de incendio en un vehículo Nissan Pathfinder en la colonia Ruiz Cortínez; también se reportó un incendio en una tienda Oxxo en la colonia Aviación y daños a dos vehículos de carga en la colonia Industrial (todo en SLRC). Los presuntos responsables fueron detenidos, aunque no se precisó el número.

En Hermosillo también llamó la atención un autobús incendiado en un bulevar principal, pero Protección Civil confirmó que fue provocado por un corto circuito. No hubo personas lesionadas por este siniestro.

Autoridades estatales confirmaron que instalaron mesas de seguridad y retenes militares de forma preventiva durante el fin de semana y días posteriores a la caída de 'El Mencho', no obstante, el reporte no cambió.

#Hermosillo | Descarta el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que puedan derivarse eventos violentos en la entidad por el abatimiento de 'El Mencho' uD83DuDDE3? pic.twitter.com/90zvVfSD0E — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

Entregan cuerpo de 'El Mencho'

El sábado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes fue entregado a sus familiares tras concluir los procedimientos protocolarios. Se realizaron pruebas genéticas para confirmar vínculos consanguíneos antes de la entrega, se detalló.

El operativo en el que murió se realizó el 22 de febrero en el country club de Tapalpa. Participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Durante la acción, fuerzas federales fueron agredidas y respondieron en legítima defensa.

En el fuego cruzado murieron cuatro presuntos integrantes del CJNG en el lugar y tres más fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México (CDMX). Entre estos últimos se encontraba Oseguera Cervantes. Además, más de 20 elementos de fuerzas federales perdieron la vida, informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

A una semana, Jalisco opera sin bloqueos activos y con vigilancia reforzada, mientras continúan las investigaciones y operativos federales para mantener el orden y volver a la 'normalidad'.

Fuente: Tribuna del Yaqui