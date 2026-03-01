TRAGEDIA familiar en Nuevo León: Mujer ASESINA a su pareja mientras sus hijos presencian el ataque

Montemorelos, Nuevo León.- Este domingo 1 de marzo de 2026, a muy temprana hora, se registró una tragedia en una vivienda de la colonia Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Los hechos ocurrieron cuando una mujer asesinó brutalmente a su pareja sentimental con un cuchillo, frente a sus tres hijos, quienes lamentablemente presenciaron la escena. Al llegar los uniformados, el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información extraoficial, la denuncia fue realizada directamente a los elementos de seguridad, quienes fueron informados sobre una riña en el interior del domicilio. Al ingresar a la vivienda, se percataron de que un hombre yacía en el suelo con varias heridas provocadas por un cuchillo. Tras la revisión del cuerpo, constataron que ya había fallecido desde hacía algún tiempo.

En cuanto a la víctima, según reporta Milenio, fue identificada como Armando Urbina Hernández, de 35 años. Por su parte, la presunta agresora responde al nombre de Fernanda, quien fue detenida por los uniformados en el lugar de los hechos. Posteriormente, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Cabe señalar que también se detuvo a un hermano de la joven, con el fin de esclarecer si de alguna manera estuvo involucrado en el crimen. Por el momento, las averiguaciones apenas comienzan, y nuestro medio se mantendrá al pendiente de cualquier actualización sobre este caso. El delito de violencia familiar ha ido incrementando en diversos sectores de la República Mexicana.

Es importante agregar que, como es obligatorio, peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley. De ser encontrada culpable, la mujer enfrentará varios años de prisión. Por el momento, se desconoce la edad de los hijos y qué medidas tomará el gobierno de Nuevo León respecto a ellos.

