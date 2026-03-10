ACTUALIZACIÓN derrumbe en San Antonio Abad: Recuperan segundo cuerpo gracias a perro rescatista

Ciudad de México.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este lunes 9 de marzo de 2026 se activó el Código Rojo San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX) tras el colapso de un inmueble particular que estaba siendo demolido. En el siniestro cuatro trabajadores quedaron atrapados, por que personal de Protección Civil y de Servicios de Emergencia iniciaron labores para rescatarlos.

La tarde del mismo lunes se confirmó que dos de las víctimas fueron rescatadas, sin embargo, una perdió la vida. La madrugada de este martes 10 de marzo, tras más de 12 horas de labores, se reportó la recuperación del segundo trabajador atrapado gracias a un binomio canino. El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX), Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que el segundo cuerpo fue sacado de la zona de desastre a las 05:17 horas.

El jefe de bomberos Juan Manuel Pérez Cova informó que fue entregado a peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad fue recuperado y puesto a disposición de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", informó el jefe de los bomberos.

El operativo de rescate continúa este martes en el inmueble colapsado, donde rescatistas trabajan para localizar al último trabajador que permanece bajo los escombros.

Perro rescatista localizó los restos bajo los escombros

Horas antes del rescate, el propio Juan Manuel Pérez Cova informó que los restos habían sido detectados gracias al trabajo del perro rescatista 'Togo', integrante de un binomio canino especializado en búsqueda y rescate. De acuerdo con el reporte, el animal realizó un marcaje positivo en un punto específico del edificio colapsado, lo que permitió a los equipos de emergencia ubicar el sitio donde presuntamente se encontraba la víctima.

Poco antes de las 02:00 horas, los bomberos informaron que el cuerpo se encontraba aproximadamente a un metro de la superficie, por lo que se intensificaron las labores para su recuperación. Para lograr el acceso al punto señalado, los rescatistas seccionaron trabes y losas de concreto y realizaron un ingreso vertical, utilizando equipo especializado para evitar nuevos derrumbes.

¿Cómo ocurrió el colapso del edificio en San Antonio Abad?

El derrumbe del inmueble ocurrió la tarde del lunes 9 de marzo, alrededor de las 14:00 horas, en un edificio ubicado en la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, a pocos metros de la estación del Metro San Antonio Abad. El inmueble estaba en proceso de demolición y en el lugar se encontraban 57 trabajadores. Sin embargo, al momento del colapso solo 13 personas permanecían dentro de la estructura.

Tras el desplome, cuatro trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros. Durante las primeras horas de la emergencia se logró rescatar el cuerpo de uno de ellos, mientras que otro trabajador fue encontrado con vida, pero con lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital. Con la recuperación del segundo cuerpo durante la madrugada de este martes, aún queda una persona desaparecida.

Fuente: Tribuna del Yaqui