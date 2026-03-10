Autor del homicidio de Silverio Cavazos estaba en conflicto con el grupo de 'El Mencho' por Colima

Hidalgo del Parral, Chihuahua.- El pasado lunes 9 de marzo de 2026 te informamos en TRIBUNA sobre la detención de Hilario 'N', alias El Chihuas, presunto autor material del homicidio del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, quien perdió la vida tras ser asesinado a balazos el 21 de noviembre de 2010 en un fraccionamiento del municipio de Colima. Es necesario destacar que no es la primera captura relacionada con este caso, ya que en 2018 fue detenido Gerardo Mendoza Chávez, alias El Gerardón, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Cavazos Ceballos.

¿Qué tiene que ver Gerardo Mendoza con Nemesio Oseguera?

Las autoridades federales reportaron en su momento que, hace 15 años, El Gerardón era líder de un grupo delictivo que se disputaba el control del estado de Colima con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con el medio Milenio, Mendoza Chávez fue capturado el 9 de mayo de 2018 en las inmediaciones del Rancho Guamúchil, ubicado en el municipio de Ixtlahuacán.

Hilario

De hecho, a Mendoza Chávez también se le vinculó con la creación de grupos armados conocidos como autodefensas en Michoacán, con operación en municipios como Coalcomán, Felipe Carrillo Puerto y Aguililla. Dicho grupo criminal fue ligado a La Familia Michoacana, organización que presuntamente se alió con el Cártel de Sinaloa para disputarle el control de Colima al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En aquel entonces, El Gerardón tenía en su historial delictivo varias órdenes de aprehensión relacionadas con el tráfico de droga sintética, marihuana y cocaína en el estado de Colima, sustancias que presuntamente eran enviadas a Estados Unidos. El medio antes citado también recalcó que el puerto de Manzanillo, Colima, continúa siendo uno de los puntos donde se registran más enfrentamientos entre cárteles de la droga.

#Política | Por mayoría en Cámara de Diputados, Aureliano Hernández es el próximo titular de la ASF uD83DuDC64?https://t.co/5dREndtpp5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

¿De qué murió?

Este personaje murió en el penal de Puente Grande, en Jalisco, durante una riña con otro interno que presuntamente lo agredió con un tronco. Actualmente, las autoridades ya tienen bajo custodia a Hilario, uno de los supuestos responsables de la muerte de Silverio Cavazos. Incluso, la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, comentó que las autoridades federales y estatales se encuentran trabajando de manera coordinada para dar con todos los implicados en este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui