Autoridades incautan armas largas, narcóticos y un vehículo con reporte de robo en Nogales

Hermosillo, Sonora.- Durante recorridos de vigilancia en Nogales, agentes de la División de Operaciones Fronterizas, en colaboración con fuerzas de seguridad federal, concretaron el decomiso de armamento, sustancias prohibidas y un automóvil robado. En el primer despliegue participaron efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante esta movilización, los agentes de seguridad confiscaron un vehículo de la marca Chevrolet Colorado, modelo 2024, el cual contaba con un reporte de robo vigente. Dentro de los hallazgos registrados en este primer punto, el personal de las corporaciones de seguridad aseguró un total de cuatro armas largas. El arsenal incautado se compone de un fusil calibre 7.62x39, un fusil tipo G3 calibre .308, un fusil M16 calibre 5.56 y un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39.

A la par de las armas de fuego, los elementos procedieron a confiscar tres chalecos tácticos y varios cargadores. El inventario de este material detalla cinco cargadores para calibre 7.62, siete cargadores para calibre 7.62x39, dos cargadores para calibre 5.56 y dos más para munición de 9 milímetros. Sobre el total de cartuchos asegurados en la zona, las autoridades contabilizaron 76 unidades de calibre 7.62, 183 unidades de calibre 7.62x39 y 37 unidades de calibre 5.56.

En una segunda acción de vigilancia efectuada en la colonia Pima, de la ciudad de Nogales, los policías estatales trabajaron con el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para retirar de circulación diversas drogas. En dicho sitio, los agentes de seguridad encontraron 80 envoltorios que contenían un polvo blanco con características de la cocaína, además de 30 paquetes con una sustancia granulada que aparenta ser metanfetamina.

Operativo fronterizo de la @SSPSonora rinde resultados para la seguridad en Sonora



El reporte de este segundo aseguramiento también menciona la incautación de 18 bolsas pequeñas con hierba verde y seca con apariencia de marihuana. De estos empaques, 13 presentaban un color verde y cinco un color naranja. Por último, los agentes confiscaron nueve cigarros armados con el mismo tipo de planta. Todo el material asegurado durante estos recorridos en Nogales, quedó a disposición del Ministerio Público para que se inicien las carpetas de investigación correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui