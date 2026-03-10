Caen tres presuntos 'tiradores' de droga en Caborca; llevaban envoltorios de crystal y marihuana

Caborca, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este martes que tres hombres detenidos en el municipio de Caborca fueron imputados durante diferentes audiencias, por parte del Ministerio Público. Los tres señalados fueron vinculados a proceso y se les impuso prisión preventiva justificada por delitos contra la salud, luego de que fueron sorprendidos en posesión de sustancias ilegales.

En el primer caso expuesto ante la autoridad judicial es el de Osvaldo Leonel 'N', de 22 años de edad, y José Francisco 'N', de 41 años. Ambos son señalados por su probable responsabilidad en el delito de narcomenudeo, por portación de crystal y marihuana con aparentes fines de comercialización. Tras evaluar las pruebas presentadas, el juez otorgó un plazo de un mes para completar la etapa de investigación complementaria.

Los registros de la carpeta de investigación establecen que la captura de estas dos personas se realizó el 27 de febrero de 2026, alrededor de las 16:15 horas. En ese momento, un grupo operativo mixto compuesto por policías municipales y estatales realizaba recorridos de vigilancia en el poblado Plutarco Elías Calles II. Los agentes de seguridad notaron que los individuos obstruían el tránsito en el camino que lleva al campo Kalolca.

Al abordarlos, los sujetos reaccionaron agrediendo físicamente a un policía. Tras una revisión corporal, los elementos hallaron 20 envoltorios de marihuana a Osvaldo Leonel 'N', mientras que José Francisco 'N' llevaba consigo 15 porciones de crystal. Por otro lado, el segundo suceso analizado en los juzgados resultó en la imputación y vinculación a proceso de Fidel Rafael 'N', de 42 años de edad, también por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El arresto de esta persona tuvo lugar el pasado 28 de febrero, alrededor de las 9:55 horas, en las calles de la colonia Esperanza, de la ciudad de Caborca. Policías estatales intervinieron tras detectar una falta administrativa del sujeto, quien mostró una actitud agresiva hacia los transeúntes y hacia los agentes. En la revisión correspondiente, se le encontraron 26 envoltorios de crsytal.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora