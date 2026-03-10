Caso Blanca Esthela Álvarez: Cae mujer implicada en el asesinato de la regidora de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Elementos de seguridad en Jalisco lograron la captura de Blanca Lorena 'N', señalada por su probable participación en el asesinato de Blanca Esthela Álvarez Chávez, quien fungía como regidora por el partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Manzanilla de la Paz. Las autoridades correspondientes confirmaron que la mujer fue puesta a disposición de un juez para continuar con las indagatorias sobre este caso.

El aseguramiento tuvo lugar este lunes 9 de marzo mientras la imputada transitaba por calles de la colonia El Charco, ubicada en el municipio de Mazamitla. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado, las evidencias recabadas apuntan a que la ahora detenida sostuvo un encuentro con la funcionaria horas antes de que sus familiares perdieran total comunicación con ella, por lo cual elementos policiacos le ejecutaron la orden de aprehensión.

El hallazgo del cuerpo de Blanca Esthela Álvarez ocurrió el pasado 13 de febrero. La servidora fue encontrada sin vida dentro de su propia camioneta, la cual estaba estacionada en un camino rural del municipio de Teocuitatlán de Corona. Los reportes indican que el vehículo no presentaba daños y todas las pertenencias de la víctima permanecían en el lugar de los hechos. A pesar de esto, los peritos notaron algunas lesiones en los brazos de la mujer, con características similares a punciones hechas con agujas, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

Tras realizar los estudios médicos y forenses al cadáver, el personal asignado determinó que la causa del deceso fue asfixia. Con estos resultados sobre la mesa, la Fiscalía de Jalisco ordenó que el expediente se procesara bajo los protocolos dictaminados para casos de feminicidio. Este dictamen médico cambió el rumbo de las averiguaciones, ya que en los primeros días existieron dudas sobre lo que realmente había ocurrido en el lugar del hallazgo.

uD83DuDEA8uD83DuDE31 ¡CONMOCIÓN EN JALISCO! CONFIRMAN QUE REGIDORA FUE ESTR4NGUL4D4 ??uD83DuDD4A?



La @FiscaliaJal informó que la regidora de Movimiento Ciudadano en La Manzanilla de la Paz, Blanca Esthela Álvarez, perdió la v1d4 por estr4ngul4m1ent0, tras los resultados de los dictámenes forenses.



El… pic.twitter.com/BG5e4wVjpl — Qué Poca Madre uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@QuePocaMadre_Mx) February 16, 2026

¿Qué dijo el gobernador?

Poco tiempo después del hallazgo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, había comentado ante los medios de comunicación que el deceso podría deberse a factores naturales, argumentando que no existían signos de violencia externa y el estado intacto de la camioneta. Posteriormente, al conocer los resultados periciales de las autoridades encargadas, el propio mandatario hizo una aclaración pública.

Explicó que la regidora no fue estrangulada, sino asfixiada, motivo por el cual no había marcas visibles en su cuello. Según sus declaraciones, los indicios sugieren que el acto pudo haberse cometido utilizando un objeto suave, como una almohada, impidiendo el paso de oxígeno sin dejar marcas en la piel de la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui