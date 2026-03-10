Dron del crimen organizado lanza explosivo a policías en carretera Zacatecas - Aguascalientes

Zacatecas, Zacatecas.- Este martes 10 de marzo, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en los límites entre los estados de Zacatecas y Aguascalientes. La movilización comenzó por la tarde tras recibir una alerta sobre la presencia de una motocicleta con reporte de robo. Para atender la situación, acudieron al sitio elementos de la Fuerza de Reacción de Zacatecas, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los efectivos se trasladaron al tramo carretero Cuauhtémoc - Zacatequillas, perteneciente al territorio de Zacatecas. Al llegar al lugar señalado en los reportes, las autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad confirmaron el hallazgo del vehículo de dos ruedas. La unidad se encontraba abandonada y contenía presuntos artefactos explosivos. Ante este escenario, los agentes procedieron a acordonar el área

Asimismo, aplicaron los protocolos de resguardo correspondientes para garantizar la protección de la población civil en la ruta. Como parte de las acciones de vigilancia, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública realizó vuelos de reconocimiento sobre el territorio. El propósito de este patrullaje aéreo consistía en evaluar las condiciones del terreno y brindar soporte a las tareas de prevención en tierra.

Durante estas labores, los elementos de seguridad detectaron un dron. Este dispositivo volador surgió desde la dirección de Zacatequillas, soltó un explosivo cerca de la cinta asfáltica y posteriormente regresó hacia su punto de origen. En el transcurso de este despliegue, un grupo de individuos intentó agredir con armas de fuego a los policías presentes. Se presume que dichas personas guardan relación con el material encontrado y la maniobra del equipo aéreo.

Autoridades de Zacatecas señalan que dron con explosivo partió desde Aguascalientes #chin https://t.co/jAwxrSG1W9 pic.twitter.com/klpziFdvkt — El Clarinete Ags (@El_Clarinete) March 11, 2026

Los uniformados respondieron para asegurar el perímetro y evitar mayores riesgos. Tras finalizar las acciones conjuntas entre las fuerzas armadas y las corporaciones estatales, se reportó que ningún integrante del personal de seguridad resultó lesionado. Las instituciones de justicia señalaron que continúan con las averiguaciones necesarias para ubicar a los probables responsables de estos sucesos y preservar el orden público en dicha franja interestatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui