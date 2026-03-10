Febrero de 2026 registra el nivel más bajo de HOMICIDIOS en una década, celebra Sheinbaum

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 10 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que el país ha registrado una reducción del 44 por ciento en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024, cuando inició su administración, y febrero de 2026. Instruyó al Gabinete de Seguridad compartir la información.

De acuerdo con la mandataria, febrero de 2026 se convirtió en el mes con menos homicidios para un febrero en al menos diez años. En esta intervención, destacó que la disminución ha sido constante mes con mes, lo que refleja, según dijo, los resultados de la estrategia de seguridad implementada desde el inicio de su Gobierno en octubre 2024.

#Sonora | Homicidios en Sonora caen 55% desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum: SESNSP uD83DuDEA8??(@Claudiashein)https://t.co/ZATGd98Q88 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Posteriormente, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 48.8 en febrero de 2026. Esto significa una reducción de 38 homicidios diarios en ese periodo. La funcionaria subrayó que el registro de febrero de 2026 es el más bajo para ese mes desde 2016, cuando comenzaron a analizarse las estadísticas con esa referencia.

Ocho estados concentran la mitad de los homicidios

Pese a la tendencia a la baja, las autoridades señalaron que ocho entidades concentran el 50 por ciento de los homicidios registrados en lo que va de 2026. Los estados mencionados son:

Guanajuato

Sinaloa

Chihuahua

Baja California

Morelos

Veracruz

Estado de México

Oaxaca

Estos territorios continúan siendo prioritarios dentro de las acciones de seguridad del Gobierno federal.

Delitos de alto impacto muestran disminución

El informe también señaló que varios delitos de alto impacto registraron reducciones entre enero de 2025 y enero de 2026. Entre los principales descensos destacan:

Feminicidio: -11.8 por ciento

Lesiones dolosas por arma de fuego: -10.8 por ciento

Secuestro: -57.6 por ciento

Robos con violencia: -21.9 por ciento

Robo de vehículo con violencia: -31.1 por ciento

Robo a transportistas: -24.8 por ciento

Robo a transeúnte: -16.3 por ciento

Robo a negocio: -21.1 por ciento

Extorsión: -16.8 por ciento

La única excepción fue el robo a casa habitación, que aumentó 1.9 por ciento en el mismo periodo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que durante el actual Gobierno se han detenido a 46 mil 400 personas por delitos de alto impacto. Además, las autoridades han logrado incautar más de 346 toneladas de droga. El funcionario explicó que el Ejército y la Marina han desmantelado dos mil 318 laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para producir metanfetamina, lo que representa millones de dosis que no llegaron al mercado ilegal.

Dentro de las acciones contra el narcotráfico, el Gobierno federal reportó importantes decomisos recientes. Entre ellos se encuentra un sumergible asegurado en Manzanillo, Colima, que transportaba tres toneladas de cocaína; y decomiso de dos toneladas de cocaína en la bahía de Acapulco, Guerrero. De acuerdo con García Harfuch, más de 60 toneladas de cocaína han sido aseguradas en altamar durante la actual administración por personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Fuente: Tribuna del Yaqui