Ciudad Obregón, Sonora.- Al menos tres personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales dejó el choque de tres tráileres y una vagoneta que transportaba personal de una gasolinera, la noche de este lunes 9 de marzo de 2026 sobre la Carretera Internacional México 15, frente al Centro de Reinserción Social (Cereso).

El accidente ocurrió alrededor de las 22:50 horas, cuando testigos reportaron el fuerte estruendo del impacto, acompañado del rechinido de llantas y gritos de auxilio de los ocupantes de las unidades involucradas. De inmediato se movilizaron elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme, debido al derramamiento de combustible que se registró tras el choque. Los rescatistas esparcieron agua sobre el hidrocarburo para evitar que las unidades siniestradas se incendiaran.

También acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón, quienes llegaron a bordo de varias ambulancias para brindar atención a los lesionados, además de socorristas de Caminos y Puentes Federales (Capufe). En total, tres personas fueron trasladadas a hospitales para su valoración médica.

FOTOS: Fuerte choque entre tres tráileres y una vagoneta deja tres lesionados al norte de Ciudad Obregón



Fotos: Informativo Sur Sonora

Fuerte choque

El percance se registró a poco más de un kilómetro de la salida norte de la ciudad, en medio de una lluvia persistente que complicó las labores de rescate y control de la emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, dos tractocamiones circulaban de norte a sur por la rúa federal. Uno de ellos transitaba por el carril derecho cuando, a la altura del retorno ubicado frente a la entrada principal del complejo penitenciario, otro tráiler con doble semirremolque intentó realizar una maniobra de rebase.

Presuntamente, el conductor no tomó las precauciones necesarias, perdió el control de la unidad e invadió el carril contrario, donde en ese momento circulaba una vagoneta que transportaba despachadores de una gasolinera ubicada por la calle Sufragio, al norte de la ciudad.

En ese mismo punto también se vio involucrado un tercer tráiler, que se impactó contra las cajas del doble semirremolque y, tras el fuerte golpe, derribó un poste y la estructura del semáforo del lugar. Como resultado del múltiple choque, la vagoneta y las unidades de carga pesada quedaron con severos daños tanto en las cabinas como en los remolques.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y Tránsito Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes iniciaron las primeras indagatorias. Posteriormente, arribó personal de la Guardia Nacional, División Carreteras, que se haría cargo de las investigaciones correspondientes y de la elaboración del Informe Policial Homologado.

Fuente: Tribuna del Yaqui