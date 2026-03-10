Juez federal otorga suspensión provisional a exalcalde de Tequila con presunto nexos con el CJNG

Ciudad de México.- Un juez federal concedió una suspensión provisional al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien es presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contra la vinculación a procesos que fue determinada en febrero de 2026, él fue uno de los funcionarios detenidos en la 'Operación Enjambre'.

El juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México admitió a trámite la demanda y le otorgó la medida cautelar, la cual no implica su libertad. La suspensión provisional para el efecto de que el juez de control que tiene en sus manos la causa penal 39/2026 continúe el proceso hasta la etapa intermedia, pero se suspenderá la apertura a juicio oral.

Sin embargo, en lo que se resuelve si se otorgará la suspensión de forma definitiva en la audiencia que se realizará el día 17 de marzo de 2026, el juez puntualizó que la concesión de la medida cautelar no causa un perjuicio al interés social, no se contravienen disposiciones del orden público y, por el contrario, de no ser concedida, se podrían causar daños o perjuicios de difícil reparación.

En las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el exalcalde está involucrado en delitos de secuestro, tortura, además de amedrentar a comerciantes y empresarios del ramo tequilero, con la colaboración de integrantes del CJNG. Conforme a la carpeta de investigación, Julio César Limón Trigueros y Severo Flores Mendoza, 'El Rey Mago', han sido identificados como personajes clave en la supuesta red criminal que lideraba el exalcalde de Tequila.

Julio César Limón, quien fue jefe de gabinete municipal, mantenía el control político dentro de la estructura y presuntamente encubría las actividades delictivas de otros funcionarios involucrados. Los testimonios de las víctimas y testigos en el caso con identidad protegida refirieron que su función consistía en asegurar la coordinación entre las áreas del gobierno municipal y proteger la operación del grupo frente a las posibles acciones legales.

Fuente: Tribuna del Yaqui