Niño de 8 años pierde la vida en Irapuato tras caer de un andamio; investigan el accidente

Irapuato, Guanajuato.- La noche del pasado lunes 10 de marzo de 2026 un niño de tan solo ocho años de edad perdió la vida tras sufrir una fuerte e impactante caída desde un andamio mientras jugaba en un corral de caballos. De acuerdo con información de Milenio, los hechos ocurrieron justo en un domicilio sobre la calle Junio, colonia 8 de Mayo, ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

La tragedia se reportó a las autoridades aproximadamente a las 19:30 horas a través de la línea de emergencia del 911 por lo que rápido se movilizaron las autoridades como las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública y de una ambulancia de Protección Civil. Una vez que llegaron a la escena se encontraron con el pequeño que tenía varias heridas en su cuerpo las cuales según esto fueron provocadas por el accidente.

Es necesario resaltar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la hipótesis sigue siendo que cayó desde estructura metálica donde se encontraba jugando antes de la tragedia. En cuanto a las lesiones del niño los expertos tuvieron que darle primeros auxilios y después debido al grado de afectación fue trasladado en la ambulancia a un hospital con el objetivo de recibir atención médica de inmediata.

El niño perdió la vida

Según el medio antes citado en el trayecto justo sobre la avenida Guanajuato, la unidad fue interceptada por un vehículo particular, supuestamente querían ayudar para que el pequeño llegara más pronto al hospital. A pesar de todos los esfuerzos de los especialistas involucrados el infante terminó perdiendo la vida y se presume que sucedió justo cuando estaba recibiendo atención hospitalaria.

#Sonora | Con estrategia firme, @AlfonsoDurazo logra reducción del 55% en el promedio diario de homicidios en Sonora uD83DuDD4A???https://t.co/2sDhRhVtCC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

La Fiscalía General del Estado tomó el caso en sus manos y serán los responsables realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. En nuestro medio de comunicación te recordamos que estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema que quizás surja en las próximas horas de este hecho que tiene consternada a la comunidad de Irapuato.

Fuente: Tribuna del Yaqui