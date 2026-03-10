OFICIAL: Recuperan cuerpo de tercer trabajador tras siniestro en San Antonio Abad; confirman 3 MUERTOS

Ciudad de México.- Es oficial. El siniestro reportado ayer, lunes 9 de marzo de 2026, cuando un edificio colapsó en San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX) cobró tres vidas humanas. La mañana de este martes 10 de marzo, el cuerpo del tercer trabajador que permanecía atrapado entre los escombros fue recuperado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Con este hallazgo, Servicios de Emergencia concluyó las labores de rescate de los tres trabajadores que habían sido reportados como desaparecidos tras el derrumbe; así lo confirmó Myruam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX), quien señaló que los restos de esta tercera víctima ya fueron entregados al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Como te informamos en TRIBUNA, el accidente se registró la tarde del lunes 9 de marzo, cuando tres niveles de un inmueble colapsaron en la colonia Tránsito, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con las primeras declaraciones de la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada Molina, se trataban de trabajos particulares en un inmueble de la misma naturaleza, que había resultado con daños tras el sismo de 2017.

Tras el derrumbe, las autoridades activaron un amplio operativo de búsqueda entre los escombros para localizar a cuatro trabajadores desaparecidos. Para estas labores, los bomberos desplegaron su célula homo-canina, especializada en la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

La alcaldesa de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, informó que 56 personas lograron salir ilesas tras el derrumbe. Asimismo, señaló que un trabajador, quien fue rescatado tras el siniestro, resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica. Con este reporte, el número de trabajadores atrapados descendió a 3 durante la tarde del lunes.

Horas después, ese mismo lunes, se confirmó que un cuerpo, ya sin vida, fue recuperado gracias a las labores de rescate. La madrugada de este martes 10 de marzo, pasadas las 05:00 horas, se recuperó el segundo cuerpo. Horas después, a las 09:40, se confirmó que la tercera víctima ya había sido recuperada. Con esto, el número de víctimas mortales se queda en tres, según los reportes de las autoridades de CDMX.

Las autoridades indicaron que el operativo de rescate se extendió durante varias horas debido a las condiciones del inmueble y la necesidad de remover escombros de forma cuidadosa.

FGJ-CDMX realiza peritajes para esclarecer el colapso

Los tres cuerpos recuperados fueron entregados a la FGJ-CDMX, a través de su Coordinación de Servicios Periciales, para realizar los procedimientos legales correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, ni han confirmado de manera oficial la causa del colapso del edificio.

Los peritajes en la zona continúan para determinar qué provocó el derrumbe de la estructura.

