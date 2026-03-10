¿Por qué Sedena abatió a 'El Mencho'? Nueva información sobre la caída del líder del CJNG

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, compartió nuevos detalles sobre el operativo en el que fue abatido el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', uno de los criminales más buscados en el mundo.

Ante los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, el titular de Sedena aseguró que las fuerzas federales intentaron detener con vida a 'El Mencho'; explicó que los elementos del Ejército mexicano solicitaron al objetivo que se entregara, sin embargo, el presunto narcotraficante se resistió y abrió fuego contra los militares. Los soldados respondieron al ataque al ejercer su derecho a la defensa, lo que derivó en el enfrentamiento armado.

uD83DuDEA8“Ellos (los militares) tienen todo el derecho de usar las armas para defenderse”: el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó por qué se abatió a “El Mencho”



El general informó que durante el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, murieron dos… pic.twitter.com/gYHv8I10Rk — Azucena Uresti (@azucenau) March 10, 2026

Se intentó, pero se estaba muriendo nuestra gente. Ellos tienen todo el derecho de usar las armas para defenderse", explicó el secretario al ser cuestionado sobre por qué no se logró capturar al líder criminal con vida.

El titular de la Defensa sostuvo que, debido al perfil del líder del CJNG, la posibilidad de que aceptara entregarse era mínima, lo que provocó la explosión del fuego cruzado en esa región de Tapalpa, estado de Jalisco: "Por las características de este delincuente, era poco probable que se entregara".

Las autoridades indicaron que el objetivo fue confrontado directamente por elementos militares durante el operativo, situación que desencadenó el intercambio de disparos.

Así ocurrió la persecución contra 'El Mencho'

En esta misma intervención, el secretario de la Defensa compartió, de nueva cuenta, que el operativo contra Oseguera Cervantes se desarrolló en dos fases operativas. Durante estas acciones se registraron bajas entre las fuerzas federales. En total, murieron dos oficiales y un elemento de tropa, quienes participaban en el operativo. Tras el cese al fuego ocurrido el domingo 22 de febrero, personal médico militar brindó primeros auxilios tanto a 'El Mencho' como a dos militares heridos.

Posteriormente, todos fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica especializada. Ahí fue cuando se confirmó la muerte del capo.

El titular de la Sedena también informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya realizó la necropsia correspondiente al cuerpo de Oseguera Cervantes. Además, la institución realiza los peritajes sobre la mecánica de los hechos, con el objetivo de esclarecer legalmente cómo ocurrió el enfrentamiento durante el operativo.

Las autoridades federales señalaron que estos procedimientos forman parte de la investigación oficial sobre el operativo que terminó con la muerte del líder del CJNG.

Fuente: Tribuna del Yaqui