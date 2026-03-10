Se enfrentan a balazos policías y sicarios al norte de Sonora; dos criminales fueron detenidos

Ímuris, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre un operativo de seguridad realizado en el municipio de Ímuris, el cual concluyó con el arresto de dos hombres, así como el decomiso de diversas sustancias ilícitas, un arma de fuego y una camioneta. Esta movilización contó con la participación de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ejército Mexicano, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, los elementos de seguridad se trasladaron a un domicilio ubicado en la calle Teresita, de la colonia Centro de dicho poblado. Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos con disparos de arma de fuego efectuados por cuatro individuos que se encontraban en el sitio. Ante esta situación, los agentes repelieron la agresión para controlar el escenario, logrando someter y asegurar a dos de los presuntos responsables.

Los otros dos hombres aprovecharon el momento para escapar, corriendo hacia una zona de maleza y barrancos que conduce al río, perdiéndose de vista. Para dar con su paradero, las fuerzas del orden implementaron una labor de búsqueda en los alrededores del área. Los hombres arrestados en el lugar fueron identificados por la autoridad como Jesús Manuel 'N', de 31 años de edad y originario de Sinaloa, a quien se le encontraron 22 envoltorios de aparente crystal o metanfetamina.

El segundo detenido es Arturo 'N', también de 31 años, originario de Magdalena de Kino; a él se le incautaron 16 envoltorios con el mismo tipo de sustancia sintética. Como parte de la intervención en la propiedad, los uniformados inspeccionaron el exterior del inmueble, donde hallaron una camioneta tipo pick up de la marca Chevrolet Silverado, modelo 2014. Tras revisar los registros correspondientes, se confirmó que la unidad no cuenta con reporte de robo.

Cateo conjunto deja dos detenidos; arma, vehículo y drogas aseguradas en Ímuris



Ímuris, Sonora, 10 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con… pic.twitter.com/NtoaTyAiZ9 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 10, 2026

Al interior del vehículo, los agentes localizaron 25 envoltorios más de la misma droga, un frasco de vidrio que contenía marihuana y un revólver cromado calibre .38 Super. El arma tenía en su cilindro tres cartuchos útiles y un casquillo percutido. El recuento total de los indicios asegurados sumó 63 porciones de crystal, la marihuana, el arma de fuego y la camioneta. Todos estos elementos materiales, junto con los dos detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora