Sometió a hombre, lo amarró y le prendió fuego hasta matarlo; ya está detenido en Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las autoridades de Sonora iniciaron proceso penal en contra de un individuo identificado como David Josué 'N', de 37 años de edad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló la imputación correspondiente por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en San Luis Río Colorado, en agravio de quien vida llevaba por nombre Ricardo Valentín 'N', de 41 años.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron la orden de aprehensión dictada por un juez. Tras esta detención, se realizó la audiencia inicial, donde se presentaron los cargos. Durante esta sesión en los juzgados, el equipo de defensa del señalado solicitó hacer uso de su derecho a la ampliación del término constitucional, lo que permite a la defensa reunir argumentos legales antes de que el magistrado dicte vinculación a proceso.

Mientras transcurre este lapso, el juez de control determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar. Con esta decisión, el imputado permanecerá recluido en un centro penitenciario para garantizar su presencia en las siguientes etapas del proceso y asegurar el desarrollo de las diligencias ministeriales. De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 19 de febrero.

El escenario del delito fue un domicilio situado en el callejón Chiapas, entre las calles 16 y 17, dentro del perímetro de la colonia Jalisco, de la ciudad fronteriza. Las evidencias expuestas en la sala de audiencias indican que el imputado, presuntamente actuando en compañía de otra persona, agredió de manera física a la víctima. Posteriormente, lo inmovilizaron atando sus manos y pies con un trozo de alambre.

Formulan imputación contra detenido por homicidio en San Luis Río Colorado: FGJES



San Luis Río Colorado, Sonora, 10 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de David Josué “N”, de 37 años, por su probable… pic.twitter.com/pDZkDxvN9y — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 10, 2026

Presuntamente David Josué 'N' colocó un trapo en la cara del ofendido, mientras su acompañante le prendió fuego en la ropa de la víctima. Esta agresión provocó quemaduras de cuarto grado en todo el cuerpo, lesiones que ocasionaron su muerte en ese mismo sitio. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "reafirma su compromiso de investigar con rigor los delitos que atentan contra la vida, para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora