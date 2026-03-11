Alumnos de secundaria en Oaxaca intoxicados por gomitas con presunta droga; autoridades investigan

Oaxaca, Oaxaca. - La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó justo el pasado martes 10 de marzo de 2026 que inició una investigación luego de que tres estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 139, ubicada exactamente en la carretera al fraccionamiento El Rosario, resultaran intoxicados tras consumir gomitas que presuntamente contenían una sustancia ilícita.

De acuerdo con el comunicado, todo comenzó a raíz de varias publicaciones en redes sociales sobre estos hechos, por lo que ahora se activaron los protocolos de investigación con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes. "El objetivo es brindar una atención especializada e integral con perspectiva de infancia y adolescencia, además de realizar las primeras diligencias periciales que permitan identificar la sustancia ingerida por los estudiantes", destacó la autoridad.

¿Qué ocurrió exactamente?

La hipótesis más fuerte indica que los tres jóvenes se sintieron mal después de consumir unas gomas que no eran comunes, ya que presuntamente contenían sustancias ilícitas. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que surja en las próximas horas. Es importante aclarar que, según información extraoficial, los adolescentes fueron entregados a sus padres.

Hombres detenidos

Por otra parte, este miércoles 11 de marzo de 2026, la Fiscalía estatal, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, detuvo y vinculó a proceso a tres hombres por el delito contra la salud, quienes fueron capturados en inmediaciones de una escuela secundaria en la región de la Costa. Los detenidos fueron identificados como A.S.M. y P.C.R., y se les aseguró en la comunidad de El Ciruelo, perteneciente al municipio de Santiago Pinotepa Nacional.

En su poder tenían diversos envoltorios con drogas conocidas como cristal y marihuana. El expediente penal indica que proporcionaron estas sustancias a un estudiante de nivel secundaria. Tras presentar las pruebas de delito, la Vicefiscalía Regional de la Costa informó que el juez determinó vincularlos a proceso e imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de otorgar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

